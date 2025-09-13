“แม่แตงโม” ร่ำไห้ทุกวันครบรอบวันเกิดลูกสาว เชื่อวิญญาณถูกสะกดที่วัดค้างคาว ร้องเพลงเป็นหมื่นในวีซิงค์จนมีคนชวนเป็นนักร้อง

“แม่ภนิดา” ทำบุญให้ “แตงโม” ในวันคล้ายวันเกิด 13 ก.ย. รับร้องไห้ทุกวัน ร้องเพลงแก้คิดถึงเป็นหมื่น จนคนติดต่อไปเป็นนักร้อง เชื่อลูกไปสบายแล้วเพราะไม่เคยมาหา แต่วิญญาณโดนสะกดที่วัดค้างคาว
วันที่ 13 ก.ย. เป็นวันคล้ายวันเกิดของนางเอกผู้ล่วงลับ “แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์” จากไปครบ 3 ปีแล้ว แต่เรื่องคดีก็ยังคลุมเครือ ล่าสุดเมื่อวานนี้ (12 ก.ย.) “คุณแม่ภนิดา ศิระยุทธโยธิน” คุณแม่ของนางเอกชื่อดัง เผยว่า วันนี้จะทำบุญให้ลูกสาว ซึ่งที่ผ่านมาทำบุญให้เขาทุกปี เจ้าอาวาสบอกว่าทำพิธีไหนก็ได้ ถึงแตงโมเป็นคริสต์ก็เหมือนกัน
แม่ภนิดา เผยด้วยความเศร้า คิดถึงลูกทุกวัน เริ่มเป็นโรคประสาทแล้ว มันคิดอะไรช้าๆ ทำอะไรช้าๆ พูดกับน้องทุกวัน น้องยังอยู่กับคุณแม่ ไม่ได้ไปไหน เห็นว่าโดนสะกดวิญญาณอยู่ที่วัดค้างคาว สถานที่ที่น้องเสียชีวิต
คุณแม่คิดเองว่ามัน 3 ปีกว่าแล้ว น้องโมไม่มาหาเลย น่าจะไปสบายแล้ว น่าจะขึ้นไปอยู่บนฟ้า สุขสบายแล้ว เชื่อว่าน้องต้องขึ้นสวรรค์แล้ว ไม่งั้นต้องมาหาคุณแม่บ้าง แต่นี่ไม่มา เชื่อว่าไปสบายแล้ว แต่วิญญาณโดนสะกดที่วัดค้างคาว
ที่ผ่านมาคุณแม่ใช้ชีวิตไม่ดี ไม่สดชื่น ไม่สดใส กังวลเรื่องลูกตลอด ข้อมูลเข้ามาใหม่ๆ ทุกวัน คุณแม่ก็เหนื่อยนะ เวลาคิดถึงน้องโมก็ร้องไห้ ร้องไห้ทุกวัน คุยกับรูปเขา จะไปไหน เกี่ยวกับคดีเขาก็ต้องบอกเขาทุกครั้ง จะนอนก็บอกเขาทุกครั้ง แม่เลยรู้สึกว่าน้องยังวนเวียนอยู่ใกล้ตัวคุณแม่นี่แหละ ไม่ไปไหน เวลาร้องไห้ ก็ร้องเอง ปลอบเอง
นอกจากนี้ แม่เผยว่าแม่ยังโกรธผู้หญิงที่อยู่บนเรือ ให้โทร.หาคุณแม่พูดคุยไถ่ถามทุกข์สุขบ้างดีกว่า จริงๆ ลึกๆ ก็เป็นห่วงว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้าง เพราะเรื่องมันก็ยาวนาน มันใกล้จบแล้วนะ เขารู้สึกยังไง กลัวไหม วิตกกังวลแค่ไหน ซึ่งพอสื่อมวลชนถามว่าหมายถึงใคร คุณแม่ก็ใบ้ว่า ก. เขาไม่ติดต่อมาเลย ทั้งที่เป็นเพื่อนสนิทน้องที่สุด อยู่กินบ้านน้องโม ลูกเขาน้องโมก็เลี้ยง ลูกน้องน่ารักมากเลย
พร้อมฝากถึงทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ถ้าดูอยู่ คิดถึง เราไม่ได้จบกันไม่สวย มารับไปทานข้าว ไปดื่มไวน์ด้วย
รวมทั้งเผยว่า ตอนนี้ยังร้องเพลงในวีซิงค์ ร้องเป็นหมื่นเพลงแล้ว ถ้าไม่ได้วีซิงค์ คุณแม่ตายไปแล้ว ร้องแล้วเราก็ร้องไห้ด้วย รวมทั้งเผยว่า มีบุคคลภายนอกติดต่อคุณแม่เข้ามา จะให้แม่ไปเป็นนักร้อง (หัวเราะ) อยากชักชวนไปทำอะไรเกี่ยวกับร้องเพลง แต่แม่ไม่ตอบ เฉยๆ ไม่รู้มาดีมาร้าย ถ้าไม่มีเพลงให้ร้อง คุณแม่ก็ไม่รู้จะทำอะไร แต่ไม่ไปเป็นนักร้อง อายเขา ร้องไปหมื่นเพลงก็หลับหูหลับตาร้อง