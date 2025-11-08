ส่งตัว "นิสิต สินธุไพร" เข้าคุกพัทยา 4 ปี ตามคำพิพากษาคดีนำม็อบเสื้อแดงล้มประชุมอาเซียน

ศาลจังหวัดพัทยาออกหมายขัง "นิสิต สินธุไพร" อดีตแกนนำ นปช. คดีนำม็อบเสื้อแดงบุกโรงแรมรอยัล คลิฟบีช พัทยา ขัดขวางการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เมื่อปี 2552 ส่งตัวไปเรือนจำพิเศษพัทยา รับโทษจำคุก 4 ปี ไม่รอลงอาญา ปรับ 200 บาท ตามคำพิพากษาศาลฎีกา
วันนี้ ( 8 พ.ย.) ความคืบหน้าคดีที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปช.) นำมวลชนกลุ่มคนเสื้อแดง บุกไปการล้มการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพเมื่อ ปี 2552 ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรมรอยัล คลิฟบีช รีสอร์ท เมืองพัทยา ก่อนที่อัยการศาลจังหวัดพัทยา เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง กับพวก ในข้อหาร่วมกันขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานที่ไม่ให้มีการชุมนุมเกินกว่า 10 คนขึ้นไป และผิดพ.ร.บ. จราจร พ.ศ. 2522
โดยเมื่อวันที่ 11 ก.ย.2562 ศาลจังหวัดพัทยาได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ จำคุกจำเลยที่เป็นแกนนำนปช.ทั้ง 12 คนและให้ออกหมายจับ จำเลยที่หลบหนีไม่มีฟังคำพิพากษา
ต่อมาเมื่อ 6 พ.ย.2568 เจ้าหน้าที่กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม (กก.3 บก.ป.) เข้าจับกุมนายนิสิต สินธุไพร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) จ.ร้อยเอ็ด และอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยา ที่ 618/2562 ลงวันที่ 1 พ.ย.2562 ที่หลบหนีคำพิพากษา จากนั้นเมื่อวันที่ 7 พ.ย.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวนายนิสิต สินธุไพร ส่งศาลจังหวัดพัทยาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีนี้เป็นคดีที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ลงโทษนายนิสิต สินธุไพร จำเลยที่ 5 เป็นเวลา 4 ปี และปรับ 200 บาท
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนในส่วนของโทษจำคุกและโทษปรับ
ต่อมาศาลฎีกาพิพากษายืนในส่วนของนายนิสิต สินธุไพร จำเลยที่ 5 แต่จำเลยที่ 5 ไม่มาศาลตามนัด ศาลจังหวัดพัทยาจึงอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาลับหลังจำเลยที่ 5 ไปเมื่อวันที่ 31 ต.ค.2562 และออกหมายจับจำเลยที่ 5 มาปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกา ปรากฏตามรายงานกระบวนพิจารณาฉบับลงวันที่ 31 ต.ค. 2562 เมื่อวานนี้ (7 พ.ย. 2568) จำเลยที่ 5 เข้ามอบตัวตามหมายจับพร้อมทนาย สอบแล้วรับว่าเป็นจำเลยที่ 5 ในคดีนี้จริง จึงให้รับตัวไว้ และให้จำเลยที่ 5 ทราบผลตามคำพิพากษา และออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุด
และส่งตัวนายนิสิต สินธุไพร จำเลยที่ 5 ไปขังที่เรือนจำพิเศษพัทยา ตามคำพิพากษาศาลฎีกา
สำหรับเหตุการณ์ก่อความไม่สงบของกลุ่ม นปช. เมื่อ เดือนเม.ย.2552 นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง เป็นแกนนำผู้ชุมนุมที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยนำผู้ชุมนุมทั้งจากจังหวัดใกล้เคียงและที่สมทบจากกรุงเทพฯ เพื่อปิดล้อมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนกับคู่เจรจา โดยเมื่อวันที่ 10 เม.ย.2552 ได้เข้าปิดล้อมหน้าโรงแรมรอยัล คลิฟบีช รีสอร์ท พัทยา เพื่อเข้ายื่นหนังสือกับตัวแทนอาเซียน และในวันต่อมา ได้กลับมาชุมนุมหน้าโรงแรมอีกครั้ง เพื่อกดดันรัฐบาลให้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ปะทะกับกลุ่มคนสวมเสื้อสีน้ำเงิน ในช่วงเช้า และผู้ชุมนุมได้พากันบุกเข้าไปในโรงแรม ก่อนที่จะกระจายกำลังตามหาตัวนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมกันนั้นนายอริสมันต์ ได้ใช้โพเดียมของศูนย์ประชุมอาเซียนทำการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ขีดเส้นตายให้นายกรัฐมนตรีลาออกภายใน 2 ชั่วโมง จนกระทั่งนายอภิสิทธิ์ ได้แจ้งเลื่อนการประชุมออกไปโดยไม่มีกำหนด แล้วพาผู้นำประเทศต่างๆ เดินทางออกจากสถานที่ประชุม และขึ้นเครื่องบินกลับโดยทันที
ภาพเหตุการณ์กลุ่มคนเสื้อแดงบุกเข้าไปในโรงแรมรอยัล คลิฟบีช รีสอร์ท พัทยา สถานที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2552