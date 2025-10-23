สตม.เข้มตรวจคัดกรอง 800 ต่างด้าว เคเคปาร์ค เผ่นทะลักชายแดน สั่งดำเนินคดีเด็ดขาด

โฆษก สตม.เผย ตม.ตาก ร่วมบูรณาการหน่วยความมั่นคงเข้มงวดตรวจสอบต่างด้าว เคเคปาร์ค กว่า 800 คน หนีข้ามชายแดน สั่งดำเนินคดีตามกฎหมายเด็ดขาด
ตามที่ปรากฎข้อมูลข่าวกรณี กองทัพเมียนมาร์เข้าตรวจค้นพื้นที่โครงการ เคเคปาร์ค เมืองเมียวดี รัฐกระเหรี่ยง ชายแดนไทย-เมียนมา ฝั่งตรงข้าม อ.แม่สอด จว.ตาก ส่งผลให้แรงงานต่างชาติจำนวนมากลักลอบเผ่นข้ามแม่น้ำเมย มายังฝั่งไทย
วันนี้ (24 ต.ค.) พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี โฆษก สตม. เปิดเผยกรณีกองทัพเมียนมาร์เข้าตรวจค้นพื้นที่โครงการ เคเคปาร์ค เมืองเมียวดี รัฐกระเหรี่ยง ชายแดนไทย-เมียนมา ฝั่งตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก ส่งผลให้แรงงานต่างชาติจำนวนมากลักลอบเผ่นข้ามแม่น้ำเมย มายังฝั่งไทย ว่า พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.ได้สั่งให้ ตม.จว.ตาก ร่วมบูรณาการหน่วยความมั่นคงในพื้นที่สกัดคนต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างเข้มข้น
โดยช่วงเช้าของวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ จ.ตาก ได้ทำการควบคุมตัวคนต่างด้าวกว่า 800 คน และ ตม.จว.ตาก ได้ร่วมบูรณาการกับฝ่ายความมั่นคง ตรวจคัดกรองคนต่างด้าวทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อพิสูจน์ทราบข้อมูลบุคคล ข้อมูลการเดินทาง และฐานข้อมูลประวัติการก่ออาชญากรรม โดยใช้เครื่องตรวจอัตลักษณ์บุคคลแบบเคลื่อนที่ รถยนต์ตรวจการณ์พร้อมเครื่องตรวจอัตลักษณ์บุคคลแบบเคลื่อนที่ (Mobile Biometric) และกำชับให้มีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
จากการตรวจสอบพบว่า คนต่างด้าวส่วนใหญ่เป็นคนสัญชาติจีน อายุระหว่าง 20-45 ปี ไม่พบเอกสารหนังสือเดินทางติดตัว ภายหลังจากทำการเปรียบเทียบข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ และอัตลักษณ์บุคคล พบว่า บางรายมีประวัติต้องห้ามในระบบ
ขณะนี้ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลหมายจับระหว่างประเทศเพิ่มเติม ส่วนสัญชาติอื่นๆ ประกอบด้วย เวียดนาม อินโดนีเซีย ปากีสถาน และฟิลิปปินส์ ซึ่งทั้งหมดอยู่ในการควบคุมเพื่อทำการตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆ ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
โฆษก สตม.กล่าวอีกว่า พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศปคม.ตร.ได้สั่งการให้ ตำรวจภูธร ภาค 6 สตม. และ ตชด. บูรณาการ กับฝ่ายความมั่นคงทุกหน่วย โดยตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (ส่วนหน้า) แก้ไขปัญหาบุคคลต่างชาติลักลอบเข้ามาในพื้นที่ มี ผวจ.ตาก/ผอ.ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จว.ตาก เป็นประธาน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดที่ 3 อ.แม่สอด จว.ตาก แล้ว โดยจะมีการคัดแยกคนต่างด้าวทุกรายอย่างละเอียด หากพบ ว่ามีความผิดในกรณีใดก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด