กรมประมงจัดเวิร์คช็อป “นวัตกรรมและการลงทุน” ยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย

กรมประมงจัดเวิร์คช็อปทำแผน “นวัตกรรมและการลงทุน”นำร่องยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย ภายใต้ความร่วมมือ FAO และ NACA
กรมประมง ร่วมกับ สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAORAP) และเครือข่ายศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (NACA) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนนวัตกรรมและการลงทุนภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเทศไทย หนุนยกระดับการขับเคลื่อน ภาคประมงไทยสู่ความยั่งยืน ในระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2568 ณ ห้องประชุมกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 1 อาคารปรีดากรรณสูต กรมประมง
นางฐิติพร หลาวประเสริฐ รองอธิบดีกรมประมง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าวว่า การพลิกโฉมภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปสู่ระบบการผลิตที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นวาระสำคัญของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากกำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ข้อจำกัดของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาเกษตรกรรมสมัยใหม่บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
นางฐิติพร กล่าวต่อว่ากรมประมงจึงได้ร่วมกับ สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for Asia and the Pacific : FAORAP) และเครือข่ายศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (NACA) ดำเนินโครงการความร่วมมือทางเทคนิค (Technical Cooperation Programme : TCP) รหัส TCP/RAS/4004 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมและการลงทุนภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ใน 4 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย โดยประเทศไทยได้รับโอกาสสำคัญในการนำร่องดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าวเป็นประเทศแรก ในการจัดทำแผนปฏิบัติการนวัตกรรมและการลงทุนระดับชาติ (National Innovation and Investment Plans : NIIPs) และพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล และการเรียนรู้เพื่อการพลิกโฉมภาคเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Transformation Monitoring, Evaluation and Learning System : ATMS)
นางฐิติพร กล่าวอีกว่าการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งน้ำจืดและชายฝั่ง ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง หน่วยงานภาครัฐที่กำหนดนโยบายและมาตรฐาน ตลอดจนองค์กรสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก FAO ถ่ายทอดความรู้และแนวทางในการจัดทำ NIIPs เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันระดมความคิดเห็นและวางแนวทางพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศอย่างเป็นระบบ สำหรับการจัดทำแผนนวัตกรรมและการลงทุนภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (NIIPs) ซึ่งจะใช้เป็นแผนแม่บทที่ช่วยผลักดันการพลิกโฉมภาคเพาะเลี้ยงของไทยไปสู่ความยั่งยืนสนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การจ้างงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการร่วมกันจัดทำ NIIPs ซึ่งจะเป็นแผนแม่บทที่จะช่วยผลักดันการพลิกโฉมภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวทางระดับภูมิภาคในเอกสาร FAO–NACA White Paper และแผนปฏิบัติการ Blue Transformation ของ FAO ด้วย