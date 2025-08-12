กรมประมงออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ-ผลิตภัณฑ์สู่ดิจิทัลโซลูชั่น เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยสู้ตลาดโลก

กรมประมงยกระดับการออกใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สู่ระบบดิจิทัลโซลูชั่น พลิกโฉมมาตรฐานการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการ พร้อมรองรับการใช้งานร่วมกับระบบของประเทศคู่ค้าแบบเรียลไทม์ได้อย่างไร้รอยต่อ มั่นใจข้อมูลโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ สอดรับกับมาตรฐานสากล เสริมศักยภาพทางการแข่งขันให้ธุรกิจประมงไทยในตลาดโลก
นางฐิติพร หลาวประเสริฐ รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO) และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer : CDO) ของกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงในฐานะผู้มีอำนาจโดยชอบในการกำกับดูแลการอนุญาตหรือออกใบรับรองคุณภาพสินค้าประมง (Competent Authority ; CA) ของประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบใบรับรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Sanitary and Phytosanitary Certificate : e-SPS) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐที่ทันสมัยตอบโจทย์การค้ายุคใหม่ โดยหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศคู่ค้าได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและบริการภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน พร้อมขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ Smart Agriculture และนายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง ยังได้ให้ความสำคัญกับการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาศักยภาพภาคการประมง โดยได้วางกรอบนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และการจัดการข้อมูลด้านการประมง เพื่อขยายขีดความสามารถของงานบริการประชาชน พร้อมปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัยขึ้น
นางฐิติพร กล่าวว่า ปัจจุบัน กรมประมง ได้พัฒนาการออกใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ผ่านระบบดิจิทัล 4 ประเภท ได้แก่
1.Aquatic Animal Health Certificate – สำหรับสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการเพาะเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์
2.Live and Chilled Aquatic Animal Health Certificate – สำหรับสัตว์น้ำมีชีวิตหรือแช่เย็นเพื่อการบริโภค
3.Health Certificate – สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภค
4.Certificate of Health – สำหรับอาหารสัตว์น้ำ
ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมประมงได้เดินหน้าเชื่อมโยงระบบการแลกเปลี่ยนใบรับรองสุขอนามัยระหว่างประเทศ อาทิ การจัดทำความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางอาหารของประเทศนอร์เวย์ (Norwegian Food safety Authority : NFSA) ในการแลกเปลี่ยนใบรับรองสุขอนามัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cert) สำหรับสินค้าปลาและอาหารทะเลที่นำเข้าจากทางนอร์เวย์มายังไทย ในรูปแบบ e-Signed PDF format ซึ่งมีผลให้ผู้ที่ยื่นคำขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากราชอาณาจักรนอร์เวย์ต้อง แนบ e-Cert ในรูปแบบ e-Signed PDF format ที่ออกโดยหน่วยงาน NFSA เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
นางฐิติพร กล่าวต่อว่านอกจากนี้ ยังได้จัดทำความร่วมมือกับกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา (Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) สาธารณรัฐเกาหลี ในการทดสอบการใช้งานการรับใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำของไทยผ่านระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล (Blockchain) โดยเจ้าหน้าที่กรมประมงสามารถแนบใบรับรองผ่านระบบ เพื่อให้ผู้นำเข้าและเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ตรวจสอบเอกสารได้ทันทีแบบเรียลไทม์ โดยขณะนี้ได้นำร่องในบางสินค้าประมงแล้ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกรมประมงในการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับกระบวนการตรวจสอบสุขอนามัย พร้อมรองรับการค้าในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง
รองอธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแผนระยะยาว กรมประมงเตรียมพัฒนาระบบออกใบรับรองสุขอนามัยให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลประเทศคู่ค้าในภูมิภาคอาเซียน และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยขณะนี้ได้มีการร่วมทดสอบแลกเปลี่ยนใบรับรอง Electronic Animal Health Certificate (e-AH)/Electronic Food Safety (e-FS) ในรูปแบบ Data Exchange ผ่านระบบ ASEAN Single Window (ASW) และอยู่ระหว่างการทดสอบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยในระยะแรกจะเชื่อมโยงเฉพาะกลุ่มสัตว์น้ำแช่เย็นและมีชีวิตเพื่อการบริโภค และในอนาคตจะเชื่อมโยงข้อมูลขยายให้ครอบคลุมทุกชนิดสินค้ากับประเทศคู่ค้าต่อไป
"เป้าหมายสูงสุดของกรมประมง คือ การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ให้เป็นดิจิทัลอย่างครบวงจร และเป็นไปตามรูปแบบ Data Exchange เพื่อรองรับมาตรฐานสากล พร้อมสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น" รองอธิบดีฯ กล่าว