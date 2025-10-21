ผบ.ตร.สั่งตรวจสอบต่างชาติทั่วปท. มอบ “สำราญ” ลงสุราษฎร์ฯ คุมเข้ม พบอิสราเอลกว่า 3 หมื่นในไทย ย้ำผิดกม.ให้จับทันที

ผบ.ตร. สั่งเข้มตรวจสอบคนต่างชาติทั่วประเทศ มอบ “พล.ต.อ.สำราญ” ลงพื้นที่สุราษฎร์ฯ คุมเอง หลังพบชาวต่างชาติหลายกลุ่มอยู่เกินกำหนด ทำกิจกรรมผิดกฎหมาย ย้ำหากพบผิดให้ดำเนินคดีทันที
วันนี้ (21 ต.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวภายหลังการประชุมติดตามการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดของบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี ว่า ตนได้สั่งการให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ในฐานะดูแลงานความมั่นคง ลงพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี แล้ว โดยในส่วนตัวที่ตนดำเนินการอยู่ ได้ให้ ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติ หรือ ศปชก. เป็นเซ็นเตอร์ในการปฎิบัติ เพราะตนไม่ได้ให้ดำเนินการแค่เกาะพะงัน ในอดีตเรามีที่อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนและยังมีหลายพื้นที่ ที่เราต้องมีการตรวจสอบ โดยได้มีการเน้นย้ำที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจพื้นที่ และอาจจะต้องบูรณาการโดยอาศัยกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเข้าร่วม ซึ่งขณะนี้มีการรวบรวมข้อมูลอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทย ประมาณ 32,000 กว่าคน โดยแบ่งเป็นระยะสั้นในการท่องเที่ยวทั่วไป ประมาณ 27,000 คน ส่วนอีก 5,000 คน เป็นที่มาศึกษาและมาประกอบอาชีพ ตนได้เน้นย้ำให้ตรวจสอบทั้งหมด
"หากรายใดทำผิดกฎหมายให้ใช้กฎหมายนำ และเข้มข้นในเรื่องการตรวจสอบและการดำเนินคดี ซึ่งทึกพื้นที่ก็มีการดำเนินคดีเยอะมาก ทั้งในเรื่องของการจราจรทางบก การประกอบอาชีพ การพักอาศัย หรืออยู่เกินกฎหมายกำหนด (โอเวอร์สเตย์) ก็มีผลงานปฎิบัติส่งกลับมาอย่างชัดเจน และได้เน้นย้ำในเรื่องของการกำหนดมาตรการการปฎิบัติ วันนี้ทุกหน่วยได้รับทราบหมดแล้ว"ผบ.ตร.กล่าว