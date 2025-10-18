มวยคู่เอก! ศึกเลือกตั้งใหญ่ สส.เขต 5 สุราษฎร์ฯ ส่อพลิกขั้ว "เลขาน้ำหวาน" ลุ้นคว้าชัย

สมรภูมิการเมือง สส.เขต 5 สุราษฎร์ฯ ส่อแววเดือด เกิดพลิกขั้ว หลัง “บ้านกาญจนะ” คว้าเก้าอี้ นายก อบจ.สุราษฎร์ธานี ด้วยคะแนนแบบขาดลอย
สำหรับการเลือกตั้งใหญ่ ที่จะมาถึง "ป้าโส–ลุงชุมพล" เจ้าของบ้าน มั่นใจส่ง “เลขาน้ำหวาน“ ฌาณิกา เมืองนอน คนรุ่นใหม่ไฟแรง เป็นตัวแทนลงสู้ศึกสนามใหญ่ ท้าชนเจ้าที่เดิม “สส.เมษ“ ปรเมษฐ์ จินา
นางโสภา กาญจนะ หรือ ”ป้าโส“ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สุราษฎร์ธานี ภรรยาของ นายชุมพล กาญจนะ (ลุงชุมพล) อดีต สส.หลายสมัย กล่าวว่า หลังชนะการเลือกตั้ง นายก อบจ.สุราษฎร์ธานี ด้วยคะแนนแบบขาดลอยในทุกพื้นที่ ถือเป็นการพลิกคว่ำแชมป์เก่าอย่าง "กำนันพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว" ได้อย่างสมศักดิ์ศรี แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น เชื่อใจ และการได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ส่งผลให้การเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ทาง “บ้านกาญจนะ” ตัดสินใจส่ง นางสาวฌาณิกา เมืองนอน (เลขาน้ำหวาน) ซึ่งเป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว ดร.วชิราภรณ์ กาญจนะ (สส.จ๋า) ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นตัวแทน เพื่อลงชิงชัยในเขต 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปะทะกับ นายปรเมษฐ์ จินา (สส.เมษ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน
“เลขาน้ำหวาน” ถือเป็นขุนพลหลักในพื้นที่ เขต 5 ในการสู้ศึกเลือกตั้ง นายก อบจ.สุราษฎร์ฯ ครั้งที่ผ่านมา รอบนี้ทาง “บ้านกาญจนะ” จึงได้ส่งลงสนามชน “สส.เมษ”เจ้าของพื้นที่เดิม ซึ่งการเลือกตั้ง อบจ.สุราษฎร์ธานี คราวที่แล้ว สส.เมษ ถือเป็นแม่ทัพหลักให้กับ กำนันพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว อดีต นายก อบจ.สุราษฎร์ธานี สู้ศึกชนกับทีมของ “ป้าโส” ในพื้นที่เขตนี้เช่นกัน
ด้วยผลคะแนนการเลือกตั้งที่ออกมา “ป้าโส”ชนะ“กำนันพงษ์ศักดิ์”ไปแบบขาดลอยทั้ง 4 อำเภอ ซึ่งในพื้นที่เขต 5 ประกอบด้วย อำเภอพระแสง อำเภอชัยบุรี อำเภอพนม และอำเภอเคียนซา เฉพาะตำบลบ้านเสด็จ โดย“ป้าโส”ได้คะแนนรวมในเขตพื้นที่นี้ 35,379 คะแนน ขณะที่“กำนันพงษ์ศักดิ์”คู่แข่ง ได้ 22,969 คะแนน จากผลคะแนนที่ออกมา อีกทั้งฐานมวลชนที่หนาแน่น และการลงพื้นที่อย่างหนักเสมอมา ทำให้มั่นใจได้ว่า “เลขาน้ำหวาน”มีลุ้นคว้าชัยได้สูงในการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมาถึง
ทั้งนี้ ต้องจับตาดูว่า ศึกเลือกตั้ง สส.สุราษฎร์ธานีที่กำลังจะมาถึง “สส.เมษ” มวยเก๋า รุ่นใหญ่ มีฐานกำลังของ กำนันพงษ์ศักดิ์ คอยเสริม จะพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ เพราะมีเวลาเหลือไม่มาก อีกทั้งในเวลานี้ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และแกนนำในพื้นที่จำนวนมาก อยู่ในสังกัด “บ้านกาญจนะ”เกือบหมดแล้ว ที่สำคัญ“เลขาน้ำหวาน” ซึ่งเป็นขวัญใจของคนรุ่นใหม่ ก็ขยันลงพื้นที่ และทีมของป้าโสก็สร้างผลงานพัฒนาพื้นที่ไว้มากมาย.