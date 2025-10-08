ผบ.ตร.ลงพื้นที่อ่างทอง ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ย้ำตำรวจต้องดูแลประชาชน 24 ชม.

ผบ.ตร.ลงพื้นที่อ่างทอง เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย สั่งเข้มตำรวจดูแลประชาชน-ป้องกันอาชญากรรมซ้ำเติมตลอด 24 ชม.
วันนี้ (8 ต.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1, พล.ต.ต.กิตติ สกุณี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากการประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์น้ำ และมาตรการช่วยเหลือประชาชน ณ สถานีตำรวจภูธรป่าโมก
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทองมีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยเป็นอย่างดี ทั้งการเสริมคันดินกั้นน้ำ การเตรียมเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ และการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบจากการถอดบทเรียนในปีที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ ขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลง เข้าสู่ช่วงฟื้นฟูความเสียหาย จึงได้สั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน ดูแลทรัพย์สินของผู้ที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนไปอาศัยบริเวณริมถนน รวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ และให้จัดกำลังลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอาชญากรรมซ้ำเติมผู้ประสบภัย
ผบ.ตร. ยังได้มอบหมายให้สำรวจข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือต่อไป
จากนั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ และคณะ ได้เดินทางไปยังหมู่ 4 บ้านสวนยายส้ม ตำบลโผงเผง เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ ยารักษาโรค และสิ่งของบำรุงขวัญแก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน 108 ครัวเรือน