เจ้าของแจ้งความรถหาย ตำรวจช่วยตามจนเจอ เพิ่งนึกออก "จอดลืมไว้เอง"

MGR Online-หญิงเจ้าของรถแจ้งความกระบะหาย ตำรวจ สน.หัวหมาก ลงพื้นที่ติดตาม เจอจอดอยู่ท้ายซอยรามคำแหง 24 เพิ่งนึกออกตัวเองใช้เสร็จ จอดลืมไว้เอง
วันนี้ (13 ต.ค.) พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก สั่งการ พ.ต.ท.พลกฤต ธรรมสาส์น รอง ผกก.สส.สน.หัวหมาก นำกำลังฝ่ายสืบสวน สน.หัวหมาก ลงพื้นที่ติดตามรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีน้ำเงิน หลังผู้หญิงเจ้าของรถได้แจ้งความหายไว้ที่ สน.หัวหมาก
จนกระทั่งพบว่ารถคันดังกล่าว จอดอยู่บริเวณท้ายซอยรามคำแหง 24 แยก 12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ จึงแจ้งให้เจ้าของมาตรวจสอบ โดยยืนยันว่า เป็นรถของตนที่แจ้งหายไว้จริง และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จำได้แล้วว่าตัวเองใช้รถแล้วดันจอดลืมไว้ ตำรวจจึงแนะนำไปถอนแจ้งความ กับพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก