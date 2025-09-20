ชุดสืบชะอำปีนเขา 1 กม. หามศพชายสหรัฐฯ ผูกคอดับคาเขานานนับเดือน

เพชรบุรี - ตำรวจชะอำและกู้ภัยต้องเดินเท้าฝ่าป่ากว่า 1 กิโลเมตรขึ้นยอดเขาหลังวัดโพธิ์สุวรรณ เพชรบุรี เพื่อนำร่างชายชาวอเมริกันวัย 60 ปี ที่ผูกคอดับในชุดสูทสีดำ คาดเสียชีวิตมานานกว่าหนึ่งเดือน หลังแจ้งหายจากรีสอร์ตตั้งแต่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา
วันนี้ ( 20 ก.ย. ) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชะอำ จ.เพชรบุรี รับแจ้งพบศพชายผูกคอเสียชีวิตบนยอดเขาหลังวัดโพธิ์สุวรรณ อ.ชะอำ จึงประสาน พ.ต.ต.อภิชาติ โพธิอะ สว.สืบสวน พร้อมกำลังชุดสืบสวน และอาสากู้ภัยสว่างสรรเพชร รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ ซึ่งต้องใช้เวลาเดินเท้าฝ่าป่ากว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไปยังจุดพบศพ
ในที่เกิดเหตุ พบศพชายสวมชุดสูทสีดำ ใช้เชือกปีนเขาสีน้ำเงินผูกคอกับต้นไม้ในท่ายืน คาดว่าเสียชีวิตมานานนับเดือน บริเวณใกล้กันพบกระเป๋าเป้และภาพวาดวัยเด็กของผู้เสียชีวิต วางอยู่เป็นหลักฐาน ตรวจสอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้ ทราบชื่อภายหลังคือ นายเจมส์ เมอร์เซอร์ สจีเวนส์ อายุ 60 ปี ชาวสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกแจ้งหายจากรีสอร์ตชูกมล ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568
เจ้าหน้าที่จึงห่อร่างผู้เสียชีวิตด้วยผ้าขาว ก่อนใช้ไม้จากป่ามัดและช่วยกันแบกหามลงจากเขาที่มีความลาดชัน ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมงจึงสามารถนำร่างลงมาด้านล่างได้อย่างทุลักทุเล
ด้านนายสงบ เพื่อนพิมาย อายุ 49 ปี ชาวบ้านที่พบศพเป็นคนแรก เล่าว่าขึ้นเขาไปหาหน่อไม้และตั้งใจเดินต่อขึ้นไปยังยอดเพื่อชมวิว แต่กลับเจอศพชายสวมสูทผูกคอตาย ทำให้ตกใจและไม่กล้าเข้าไปใกล้ จึงรีบลงมาแจ้งเจ้าหน้าที่
เบื้องต้นตำรวจได้ติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตแล้ว และอยู่ระหว่างสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง.