1386 ‘ท่านแจ้ง เราจับ’ เดินหน้าทั่วไทย แก้ปัญหาผู้เสพคลั่ง-นำเยาวชนส่งบำบัด

MGR Online - เลขาธิการ ป.ป.ส. เผย ปฏิบัติการ ‘1386 ท่านแจ้ง เราจับ’ ลงพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ นำผู้เสพ-เยาวชนส่งบำบัดยาเสพติด คืนความปลอดภัยสู่ชุมชน
วันนี้ (9 ต.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยถึงการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหายาเสพติด ตามนโยบายที่ให้ไว้ เมื่อครั้งรับตำแหน่ง วันที่ 1 ต.ค.68 โดยย้ำ ว่า ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.ท. รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สำนักงาน ป.ป.ส. มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ ปฏิบัติการ ‘1386 ท่านแจ้ง เราจับ’ จึงไม่ได้มุ่งเน้นแค่การจับกุมผู้ค้า แต่หัวใจสำคัญคือการเข้าถึงทุกความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการนำผู้เสพที่มีอาการทางจิตเวชเข้ารับการบำบัด หรือการช่วยเหลือเยาวชนที่หลงผิดให้กลับคืนสู่สังคม
ในช่วงวันที่ 7-8 ต.ค.ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดย สำนักงาน ปปส.ภาค 4 ภาค 5 และ ภาค 6 ได้เข้าปฏิบัติการต่อเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1386 ในหลายพื้นที่ สามารถเข้าช่วยเหลือและนำผู้เสพยาเสพติดที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว รวมถึงเยาวชนที่ถูกชักจูงเข้าสู่วังวนยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา
การเข้าปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการตอบสนองต่อเสียงสะท้อนของครอบครัวและชุมชนที่ต้องอยู่กับความหวาดระแวงจากพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการคลุ้มคลั่ง ทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว และสร้างความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ ซึ่งปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ในการประสานงานกับหน่วยงานภาคีทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ และสาธารณสุข เพื่อนำผู้ป่วยเข้าสู่การบำบัด ถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับสังคม
ผลการปฏิบัติการที่สำคัญ มีดังนี้ จ.เชียงใหม่ – สำนักงาน ปปส. ภาค 5 เข้าช่วยเหลือเร่งด่วน กรณีมารดาร้องเรียนว่าบุตรชายวัย 14 ปี ถูกชักจูงให้ใช้ยาเสพติดหลายชนิดจนมีพฤติกรรมก้าวร้าวและหนีออกจากบ้าน เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. นำโดย นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์ ผอ.ส่วนประสานพื้นที่ฯ ได้ประสานความร่วมมือกับตำรวจ สภ.สันทราย และสามารถนำตัวเยาวชนส่งเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในระบบผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้เป็นผลสำเร็จ
จ.พิษณุโลก – สำนักงาน ปปส. ภาค 6 นำโดย นายสุวิทย์ สิงห์อยู่ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ บูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจ สภ.นครไทย เข้าควบคุมสถานการณ์กรณี นายชาลีฯ อายุ 28 ปี ที่มีพฤติการณ์เสพยาจนคลุ้มคลั่ง ทำลายข้าวของและทำร้ายคนในครอบครัวรวมถึงลูกหลานของตนเอง โดยนายชาลีฯ สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา ณ คลินิกฟ้าใส (มินิธัญญารักษ์) ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ร้องเรียนเป็นอย่างมาก
สำนักงาน ปปส. ภาค 4 ได้ดำเนินการติดตามและแก้ไขปัญหา ดังนี้ จ.ขอนแก่น - นายสังเวียนฯ ที่มีพฤติกรรมคลุ้มคลั่ง ถืออาวุธข่มขู่ ทำความเดือดร้อนให้ครอบครัวและชาวบ้าน ทั้งนี้สำนักงาน ปปส.ภาค 4 ได้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจ สภ.ย่อยพระลับ นำตัวส่งเข้ารับการบำบัด ณ โรงพยาบาลขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว และจะติดตามผลการบำบัดเพื่อช่วยเหลือในระยะต่อไป
จ.เลย – กรณีนายเจตนิพัทธ์ฯ สำนักงาน ปปส. ภาค 4 ได้ประสานการทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย (ศอ.ปส.จ.เลย) และหน่วยงานในพื้นที่เข้าตรวจสอบตามข้อร้องเรียน พบว่า ชุดปฏิบัติการอำเภอเมืองเลย ได้เข้าดำเนินการตามเบาะแส และได้นำตัวนายเจตนิพัทธ์ฯ ซึ่งเป็นผู้ถูกร้องเรียน ส่งเข้ารับการบำบัดรักษา ณ โรงพยาบาลเลย เป็นที่เรียบร้อย และจะติดตามผลการบำบัดเพื่อวางแผนการช่วยเหลือในระยะต่อไป
จ.ร้อยเอ็ด- กรณีร้องเรียน นายธีรภัทรฯ ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและอาละวาดบิดามารดาอยู่ตลอดเวลา แม้ครอบครัวจะเปลี่ยนใจขอระงับการช่วยเหลือ แต่เนื่องจากประเมินแล้วว่ายังอาจเป็นอันตรายต่อชุมชน สำนักงาน ปปส. ภาค 4 จึงได้ประสานงานกับกำนันในพื้นที่เพื่อหาแนวทางนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป
เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยว่า “ผลการดำเนินงานเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ทุกเบาะแสของประชาชนมีค่าและจะถูกนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง สำนักงาน ป.ป.ส. ขอขอบคุณทุกข้อมูล และขอยืนยันว่าเราจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากยาเสพติดอย่างเต็มความสามารถ ขอให้เชื่อมั่นในปฏิบัติการ ‘1386 ท่านแจ้ง เราจับ’ เพราะเราจะเปลี่ยนทุกความเดือดร้อนของท่านให้เป็นความปลอดภัย”