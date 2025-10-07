ป.ป.ส. จับมือ ผู้ว่าฯ จันทบุรี ลุยชุมชนเนิน FM เฝ้าระวังแพร่ระบาดยาเสพติด

MGR Online - "พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล" ลงพื้นที่คลายทุกข์ชาวบ้าน ชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติดอันดับ 1 จันทบุรี ตาม “สายด่วน 1386 ท่านแจ้ง เราจับ”
วันนี้ (7 ต.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี , นายวินิจฉัย กาญจนางกูรพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 , นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอเมืองจันทบุรี ผู้บริหารสำนักงาน ปปส. ภาค 2 และภาครัฐในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ชุมชนเนิน FM ซอยเทศบาลพัฒนา 2 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อลดความเดือดร้อนประชาชนจากปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของ ป.ป.ส. ที่ต้องเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน และเนิน FM ถือเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดมาอย่างยาวนานรวมถึงมีข้อมูลการแจ้งเบาะแสจากสายด่วน 1386 ของสำนักงาน ป.ป.ส.
ด้าน พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ชุมชนเนิน FM เป็นพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดอันดับ 1 ของจังหวัดจันทบุรี อันดับ 2 ของภาคตะวันออก และ อันดับที่ 7 ของประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมามากกว่า 10 ปี แม้เจ้าหน้าที่จะเข้มงวดในการจับกุมอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังพบว่ามีผู้ค้ารายใหม่เข้ามาแทนที่ โดยรูปแบบการค้ามีความซับซ้อน ผู้ค้าจะไม่ถือของกลางไว้กับตัว แต่ใช้วิธีวางยาเสพติดไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้น และส่วนใหญ่ที่ถูกจับได้ มักมาจากการปฏิบัติการอำพรางเข้าซื้อโดยเจ้าหน้าที่
"โดยในปัจจุบันนอกเหนือจากการจับกุมเราได้ร่วมกับ ป.ป.ส. ในการใช้มาตรการสมคบเพื่อพยายามขยายผลให้ถึงผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลัง นอกจากนี้ ยังพบว่ามีนักค้าและผู้เสพจำนวนมากจากหลากหลายพื้นที่และเกือบทุกกลุ่มอาชีพ เดินทางเข้ามาซื้อยาเสพติดในชุมชนแห่งนี้ ซึ่งมีผู้ค้าหลายรายกระจายอยู่ในพื้นที่"
ทั้งนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เชิญผู้นำชุมชน รวมถึงอดีตผู้เสพผู้ค้าในชุมชนมาพูดคุยเพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ปัญหา ทำให้ทราบว่า ยาเสพติดที่ขายในพื้นที่เป็นยาบ้าและไอซ์เป็นหลัก โดยยาบ้ามีราคาประมาณเม็ดละ 50 บาท สาเหตุที่ผู้ค้าในชุมชนที่ยังมีอยู่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีผู้มีอิทธิพลหนุนหลัง และต่อให้ถูกจับกุมก็จะมีผู้ค้าเพิ่มใหม่ที่ผันตัวจากผู้เสพเข้ามาแทนที่ ผู้ค้ามีรายได้เฉลี่ยต่อวัน ตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 บาทต่อคน สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาและผลประโยชน์ที่หมุนเวียนอยู่ในวงการค้ายาเสพติดในพื้นที่ดังกล่าว
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ตนให้คำมั่นว่าต่อจากนี้จะช่วยทำให้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่เนิน FM เบาบางลงให้ได้โดย ป.ป.ส. จะร่วมกับท่านผู้ว่าฯ และตำรวจพื้นที่ ในการแก้ปัญหา และจุดเริ่มต้นจะต้องมีป้อมตำรวจชุมชน และเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ ในการเฝ้าระวังประจำพื้นที่แห่งนี้ เมื่อจับกุมผู้ค้าจะต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด ในขณะที่ผู้เสพจะได้รับโอกาสในการบำบัดรักษา
ผู้นำชุมชนได้กล่าว ขอบคุณและไว้วางใจในการทำงานของสำนักงาน ป.ป.ส. ที่ลงมาดูแลอย่างจริงจัง เพราะปัญหานี้อยู่คู่กับชุมชนมาอย่างยาวนานและไม่ค่อยได้รับการเหลียวแลจากภาครัฐ ซึ่งผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่มีประมาณครึ่งหนึ่งของคนทั้งหมดได้รับผลกระทบและรู้สึกไม่ปลอดภัย พร้อมยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างเต็มที่ เพื่อเปลี่ยน “ชุมชนให้ปลอดยาเสพติด”
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวในตอนท้ายว่า วันนี้ตนดีใจที่เห็นผู้นำชุมชนและชาวบ้านชุมชนเนิน FM ลุกขึ้นมาร่วมกับภาครัฐในการแก้ปัญหา ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้การต้อนรับ ร่วมให้ข้อมูลจริงเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ถือเป็นก้าวที่มั่นคงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นี้
พร้อมเน้นย้ำถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ซึ่งจะเป็นที่พึ่งในทุกปัญหายาเสพติด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นไปตามเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของ สำนักงาน ป.ป.ส. จะเป็นที่พึ่งในทุกปัญหายาเสพติดกับพี่น้องประชาชน “1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด” เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าว