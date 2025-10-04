นายกฯ นำแถลงจับยาเสพติดล็อตใหญ่ ประกาศเป็นศัตรูกับผู้ค้า-ผู้ผลิต โวรัฐบาลชุดนี้ปราบได้แน่

นายกฯ นำแถลงจับยาเสพติด ประกาศเป็นศัตรูกับผู้ค้า-ผู้ผลิต ลั่นด้วยความร่วมมือของรัฐบาลชุดนี้ปราบได้แน่ ขอเยาวชนตระหนักไว้ รับจ้างส่งยามีโทษแรง หมดอนาคต ไม่คุ้มชีวิต
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 4 ต.ค. ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ มีของกลางยาเสพติด ประกอบด้วย ยาบ้า จำนวน 18.25 ล้านเม็ด ไอซ์ 1,488 กิโลกรัม และคีตามีน 29 กิโลกรัม โดยมี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมในการแถลงข่าว
นายกฯ กล่าวว่า วันนี้เรามาร่วมแถลงข่าวซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลในชุดที่ตนเป็นหัวหน้ารัฐบาลนี้ให้ความใส่ใจกับเรื่องการปราบปรามและป้องกันภัยยาเสพติดที่กำลังคุกคามประเทศมาโดยตลอด ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อความมั่นคงและสภาพสังคม ทั้งนี้ตั้งแต่ตนยังดำรงตำแหน่งเพียงรมว.มหาดไทย ตนได้แสวงหาความร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เราได้บูรณาการรูปแบบการปฎิบัติการอย่างเต็มกำลัง พร้อมที่จะทำการเป็นศัตรูกับผู้ค้าและผู้ผลิตยาเสพติด ซึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่ตนอยู่กระทรวงมหาดไทยได้มีการจับกุมและยึดของกลางเป็นจำนวนมาก ตลอดจนดำเนินคดีและนำของกลางไปทำลาย แต่ได้มากเท่าไหร่ยังไม่สามารถทำให้ความพยายามของผู้ค้าลดลงได้
นายอนุทิน กล่าวว่า ตนยังจำได้ว่ายังเคยได้รับรายงานจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สมัยที่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ ท่านได้แจ้งว่าอย่างน้อยสิ่งที่พวกเราได้ร่วมมือกันทำไปส่งผลให้เกิดอุปสรรคอย่างมากมาย สำหรับกระบวนการค้ายาเสพติดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการขนถ่ายยาเสพติดมีวิธีการสลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแทรกแซงและปราบปรามของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องถือว่ามีผลอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามเราต้องมีความสามารถเหนือกว่าผู้ค้าผู้ผลิตให้มากขึ้นเท่าที่จะทำได้ ในขณะเดียวกันจะมีความร่วมมือเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่ในต่างจังหวัดในอำเภอต่างๆ เพื่อยกระดับการจัดการปัญหานี้ให้ครบทุกมิติตลอดจนแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะทำให้การป้องกันปราบปรามการค้ายาเสพติดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นายกฯ กล่าวว่า วันนี้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้แจ้งของกลางตรงนี้เป็นส่วนที่จับได้ตั้งแต่รัฐบาลของตนเข้ามาบริหารประเทศคือตั้งแต่วันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกฝ่าย เราไม่ได้จับแค่นี้ เราจะดำเนินการต่อไป และหวังว่าในขณะนี้ที่ตนมีความรับผิดชอบทั้งในตำแหน่งนายกฯและรมว.มหาดไทย โดยความสัมพันธ์ความผูกพันในทางส่วนตัวกับคณะผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเราไม่ได้พึ่งมารู้จักกันในหน้าที่การงาน แต่เรารู้จักกันมานานแล้ว ความร่วมมือกันมาแต่ในอดีต เพราะฉะนั้นตนมั่นใจว่าด้วยการสนับสนุนและการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลชุดนี้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเกิดประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่แท้
จากนั้นนายกฯรับฟังผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติด จากกองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด
จากนั้นเวลา 09.00 น. นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลว่า รัฐบาลพยายามปราบปรามอย่างจริงจังและหาวิธีป้องกัน โดยจะใช้กำลังของฝ่ายปกครอง ตำรวจ ในการป้องกันปราบปรามทุกสิ่ง การค้า และการจำหน่ายยาเสพติดรายย่อยทั้งหมด จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด โดยจะพยายามดำเนินการทุกที่ที่ขายยาเสพติด จึงอยากให้ผู้สื่อข่าวไปดู จากการรายงานจะเห็นว่าไม่คุ้มเลย อย่างเช่นพวกรับจ้างขนส่ง เป็นเด็กอายุน้อยทั้งนั้น วัยรุ่นอนาคตยังไกล ไปรับจ้างขนส่งยาเสพติด ซึ่งมีโทษเท่ากับเป็นผู้ค้า ก็ขอให้ตระหนักว่าไม่มีความคุ้มค่า เพราะอนาคตจะเสียหมด เนื่องจากมีโทษแรงถึงขั้นประหารชีวิต ถึงรอดจากประหารก็โดนโทษตลอดชีวิต ซึ่งไม่เป็นผลดี
เมื่อถามว่า จะมีนโยบายปราบปรามเด็ดขาดเหมือนรัฐบาลในอดีต ที่มีการฆ่าตัดตอนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า นโยบายปราบปรามยาเสพติด ต้องมีความเด็ดขาดอยู่แล้ว