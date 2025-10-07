"ผู้การกอล์ฟ" รับมอบตำแหน่ง ผบก.ป. ตั้งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่พึ่งของ ปชช.

"ผู้การกอล์ฟ" รับมอบตำแหน่งผู้การกองปราบ ขอมุ่งมั่นทำงานอย่างสุดความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม-ยุติธรรม ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักธรรมาภิบาลเป็นที่พึ่งของประชาชน
วันนี้ ( 7 ต.ค.) ที่ กองปราบปราม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ อดีต ผบก.ป.ที่ได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง เป็นผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม)ส่งมอบหน้าที่ให้กับพล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ปคบ. ที่ได้รับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งเป็น ผบก.ป. คนที่ 40
สำหรับในพิธีมีการส่งมอบหน้าที่ครั้งนี้ มีรองผู้บังการปราบปราม ผู้กำกับการ 1-6 กก.สสน. และ กก.อก. ในสังกัด กองปราบปราม เข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งจัดกองเกียรติยศ เพื่อเป็นเกียรติ ในพิธีครั้งนี้
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการปราบปราม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อม อย่างหาที่สุดมิได้ และนับเป็นเกียรติยศสูงสุดในชีวิตราชการ ผมขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะทุ่มเทสรรพกำลัง สติปัญญา และความรู้ ความสามารถทั้งหมดที่มี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม และความยุติธรรม และจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักธรรมาภิบาล ความสำเร็จของภารกิจจะเกิดขึ้นมิได้ หากขาดความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย ผมจึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ รู้รัก สามัคคี และยึดมั่นในอุดมการณ์ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างชื่อเสียงให้แก่ สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และกองบังคับการปราบปราม สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง