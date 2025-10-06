ผกก.มักกะสัน ยันคุมได้แล้ว เพลิงไหม้ย่าน RCA เป็นโกดังเก็บของ Route66 ไม่กระทบตัวร้าน

ผกก.มักกะสัน เผยคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ย่าน RCA ยันเป็นกรณีไฟไหม้โกดังเก็บของร้าน Route66 ตัวอาคารไม่ได้เชื่อมต่อกัน ไม่กระทบโครงสร้างร้าน ล่าสุดคุมเพลิงได้แล้ว
วันนี้ (6 ต.ค.) พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน เปิดเผยเหตุเพลิงไหม้ย่านอาร์ซีเอ ว่า ล่าสุดเพลิงสงบแล้ว โดยที่เกิดเหตุเป็นโกดังเก็บของร้าน Route66 อาทิ ถังน้ำ สี ฯลฯ ที่ใช้สำหรับตกแต่งร้าน ซึ่งตัวอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้เชื่อมต่อกับสถานบริการ จึงไม่กระทบกับโครงสร้างสถานบันเทิงแต่อย่างใด โดยเหตุการที่เกิดขึ้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ พ.ต.อ.อุรัมพร กล่าวว่า ต้องรอผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานต่อไป