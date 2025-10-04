หนุ่มคลั่งยาฉุนพนง.ทม.บางรักพัฒนา ถามหาบิลเก็บขยะ ชักปืนจ่อหัวบังคับนั่งตากฝน

ระทึก หนุ่มคลั่งยาฯทะเลาะพนักงานเก็บเงินค่าขยะ ไม่พอใจถูกถามหาใบเสร้จ ชักปืนจ่อหัว บังคับให้นั่งตากฝน โชคดีตำรวจทำงานไว้เข้าระงับเหตุได้ทัน
วันนี้( 4 ต.ค. ) พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง , พ.ต.ท.ชนาธิป พานทอง รอง ผกก.ป.สภ.บางบัวทอง ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดป้องกัน และปรามปราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.บางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเลขที่ 111/85 ซอย 19/4 หมู่ 6 หมู่บ้านบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี หลังได้รับแจ้งเหตุมีชายวัยรุ่นอาการคล้ายคนเมายาเสพติด ถืออาวุธปืนเดินไปมาและร้องตะโกนเอะอะโวยวายอยู่บริเวณถนนสาธารณะหน้าบ้าน ใช้อาวุธปืนจี้บังคับพนักงานเดินเก็บค่าขยะตามบ้านของเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ให้นั่งตากฝนและลงมือทำร้ายร่างกายหลายครั้ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงวางแผนเข้าทำการช่วยเหลือนายคงทอง สมสามาร อายุ 45 ปี ซึ่งเป็นพนักงานเก็บเงินค่าขยะของเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ที่นั่งคุกเข่าอยู่บริเวณถนนหน้าบ้าน และควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ ทราบชื่อคือนายอาณัติ หรือออย อิ่มงาม อายุ 38 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าว ก่อนจะพาตัวเข้าไปทำการตรวจสอบภายในบ้าน พบของกลาง จำนวน 7 รายการ
1.อาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อ COLT ขนาด .45 มม. จำนวน 1 กระบอก พร้อมลูกกระสุนปืนขนาด .45 มม. บรรจุอยู่ภายในรังเพลิง 1 นัด 2.แม็กกาซีนเครื่องกระสุนปืน สีดำ (แม็กกาซีนเปล่า) จำนวน 5 แม็กกาซีน 3.แม็กกาซีนเครื่องกระสุนปืน สีขาวแสตนเลส จำนวน 1 แม็กกาซีน (พร้อมบรรจุลูกกระสุนปืน จำนวน 6 นัด) 4.แม็กกาซีนเครื่องกระสุนปืน สีดำ จำนวน 1 แม็กกาซีน (พร้อมบรรจุลูกกระสุนปืน จำนวน 6 นัด) 5.แม็กกาซีนเครื่องกระสุนปืน สีดำ จำนวน 1 แม็กกาซีน (พร้อมบรรจุลูกกระสุนปืนอยู่ในตัวปืน จำนวน 6 นัด) 6.เครื่องกระสุนปืน ยี่ห้อ Bullet ขนาด .45 มม. บรรจุอยู่ภายในกล่อง จำนวน 31 นัด จำนวน 1 กล่อง 7.ซองอาวุธปืนพกใน สีดำ จำนวน 2 ซอง รวมจำนวนแม็กกาซีนทั้งหมด จำนวน 8 แม็กกาซีน รวมเครื่องกระสุนปืน ขนาด .45 มม. ทั้งหมด จำนวน 50 นัด
จากการสอบสวนนายอาณัติ หรือออย ผู้ก่อเหตุ ซึ่งอยู่ในอาการลักษณะคล้ายคนเมายาเสพติด ให้การวกวนว่าตนเองอยู่บ้านคนเดียว แล้วมีปากเสียงกับพนักงานเก็บเงินค่าขยะ เพราะเขาเข้ามาเก็บค่าขยะโดยที่ตนนั้นจ่ายไปแล้ว อ้างชื่อคนนั้นคนนี้และจะมาขอดูเอกสาร ไม่ได้เอาปืนขู่ แต่แสดงให้เขารู้ว่าตนเองมีปืน ซึ่งปกติวางอยู่ในบ้านแต่เขามาวุ่นวายหน้าบ้านจึงนำออกมาแสดงให้เห็นว่าอย่ามาวุ่นวาย
ด้าน นายคงทอง พนักงานเก็บเงินค่าขยะของเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ให้ข้อมูลว่า ตนเองมาเก็บค่าขยะ แต่เขาบอกว่าจ่ายรายเดือนแล้ว ตนจึงขอดูบิลที่จ่าย แต่เขาไม่พอใจจึงชักปืนออกมาขู่ตน แล้วบังคับให้ตนไปนั่งที่หน้าบ้านโดยใช้ปืนจ่อที่หัว ใช้ไม้ตีที่ศีรษะตน 3-4 ครั้ง ตนรู้สึกกลัวเพราะในมือเขาถือปืนอยู่จึงต้องทำตามที่เขาบอก
พ.ต.อ.พฤฒ ให้ข้อมูลว่า หลังจากได้รับแจ้งเหตุจากผู้ใหญ่บ้าน และพลเมืองดี จึงได้นำกำลังเข้าช่วยเหลือพนักงานเก็บเงินค่าขยะของเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาได้อย่างปลอดภัย คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดการคลุ้มคลั่งจากการใช้ยาเสพติด และไม่พอใจเรื่องเก็บค่าขยะ จึงนำอาวุธปืนออกมาใช้ข่มขู่ และบังคับให้นั่งอยู่ในสภาพยอมจำนน
เบื้องต้น มีการแจ้งข้อหา 6 ข้อหา ได้แก่ 1.พยายามฆ่าผู้อื่น 2.ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 3.ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใดหรือว่ายอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธฯ 4.หน่วงเหนื่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย 5.พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร 6.เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป