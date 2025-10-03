กองปราบรวบ 2 บช.ม้าแก๊งโรแมนซ์สแกม-คอลเซ็นเตอร์ ตุ๋นเหยื่อ 10 ล้าน

กองปราบรวบ 2 บัญชีม้าแก๊งโรแมนซ์สแกมปลอมโพรไฟล์ทหารหญิงอเมริกัน หลอกโอนเงินเกือบ 10 ล้าน/คอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นตำรวจตุ๋นอดีตเจ้าหน้ากรมชลฯ
วันนี้ ( 3 ต.ค. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.ภัทรพล ปัทมวงศ์ ผกก.สนับสนุน บก.ป. พ.ต.ท.ณัฐ ปาสุวรรณสว.กก.สนับสนุน บก.ป.และ พ.ต.ต.กฤษฎา พ่วงปาน สว.กก.สนับสนุน บก.ป. นำกำลังจับกุม น.ส.นันทนัช อายุ 50 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ 802/2568 ลง 9 ก.ย.68 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นผู้อื่นและโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” ได้บริเวณหน้าบ้านแห่งหนึ่ง ใน ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
ทั้งนี้เมื่อปี 62 ได้มีคนร้ายใช้โปรไฟล์ทหารหญิงอเมริกัน แชทคุยกับ นายเอ (นามสมมติ) จนเชื่อใจ ก่อนหลอกว่าจะส่งเงิน 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาให้เก็บไว้ ต่อมามีสายโทรศัพท์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากร หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินค่าภาษี เพื่อรับพัสดุดังกล่าว ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินไป รวม 57 ครั้ง จำนวนกว่า 9.9 ล้านบาท ต่อมาได้มีผู้แอบอ้างเป็นตำรวจประจำสนามบินโทรมาเรียกเงินอีก 3 ล้านบาทเป็นค่าปิดคดีโดยอ้างว่าเงินที่ผู้เสียหายจะได้รับนั้นผิดกฎหมาย ผู้เสียหายเห็นว่าผิดสังเกต จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดี
จากการสืบสวนพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องในการกระทำผิดครั้งนี้กว่า 20 คน โดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำ ตั้งแต่การสร้างโพรไฟล์ปลอม ไปจนถึงการจัดหา บัญชีม้า และซิมการ์ดโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการหลอกลวงพนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งสามารถติดตามจับกุมตัว น.ส.นันทนัช ซึ่งทำหน้าที่เป็น หนึ่งในบัญชีม้า รับโอนเงินจากผู้เสียหายรวม 1,424,200 บาท
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนผู้ร่วมขบวนการที่เหลืออยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลต่อไป
วันเดียวกัน พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.จิรยุทธ์ ชัชรินทร์กุล สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายกิตติชัย อายุ 42 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ จ.646/2568 ลงวันที่ 9 ก.ค.68 ข้อหา “เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อประชาชน และยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยมีได้มีมุ่งนาใช้เพื่อตน หรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง”ได้บริเวณหน้าบ้านแห่งหนึ่ง ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
สืบเนื่องจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้โทรศัพท์หลอกลวง ผู้เสียหายซึ่งเป็นพนักงานราชการกรมชลประทานที่เกษียณอายุราชการแล้ว โดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจ้งว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับคดีอาญา จากนั้นได้ให้โอนเงินสดและขายทรัพย์สินที่มีโอนเงินไปเพื่อตรวจสอบ ผู้เสียหายหลงเชื่อ ได้โอนเงินและขายทรัพย์สิน และปฏิบัติตามวิธีการที่คนร้ายแนะนำ จนสุดท้ายได้สแกน QR Code โอนเงินไปให้กับคนร้ายจำนวน 2,000,000 บาท
เมื่อรู้ตัวว่าถูกหลอกผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.กาษจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดไว้ กระทั่งสืบทราบว่า นายกิตติชัยผู้ต้องหารายนี้เป็นบัญชีม้าแถวที่ 2 จึงนำกำลังจับกุมดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.กาษจนดิษฐ์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป