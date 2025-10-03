หมาหวงชามข้าว โมโหเจ้าของยกชามประจำตัวให้หมาตัวอื่น กระโดดขย้ำใบหน้า-แขน-ขา เลือดอาบ

หมาสุดรักพันธุ์ทางหงุดหงิด เห็นลุงวัย 83 ปี ถือชามข้าวประจำตัว ยกไปให้ตัวอื่นเกิดอาการหวงชามข้าวกระโดด ขย้ำใบหน้า เจ้าของเลือดอาบ ญาติวอนหาคนเลี้ยงใหม่
เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 3 ต.ค.68 เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับแจ้งเหตุ สุนัขกัดเจ้าของบ้าน มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคุณตาวัย 83 ปี ภายในหมู่บ้านบัวทองธานีพาร์ค บ้านเลขที่ 14/2492 ซ.8 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงรีบรุดตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บคือนายทอง ดอกไม้ อายุ 83 ปี เจ้าของบ้าน ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าใต้ตาซ้าย และข้อพับแขนขวา รวมถึงนิ้วโป้งมือซ้าย จึงรีบทำการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลบางบัวทอง
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังที่เกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านทาวเฮ้าท์ 2 หลังติดกันโดยมีทางเชื่อมอยู่ด้านหลัง ภายในบ้านเลี้ยงสุนัขไว้ทั้งหมด 6 ตัว บางส่วนอาศัยอยู่หน้าบ้าน และบางส่วนอาศัยอยู่ภายในบ้าน โดยบริเวณหน้าบ้านพบกองเลือดกองใหญ่จำนวน 1 กอง พร้อมจานให้อาหารสัตว์กระจัดกระจาย โดยบริเวณหน้าบ้านพบสุนัขซึ่งเป็นตัวกัดนายทอง ได้ล่ามโซ่ไว้อยู่หน้าบ้าน เป็นสุนัขเพศผู้ พันธุ์ทาง อายุประมาณ 6-7 ปี บริเวณปากและตามตัวมีคราบเลือดติดอยู่
นางสุวรรณา โกษีเนตร อายุ 87 ปี พี่สาวผู้บาดเจ็บ เปิดเผยว่า น้องชายของตนเลี้ยงสุนัขไว้ทั้งหมด 6 ตัว ภายในบ้านทาวน์เฮ้าส์ที่เชื่อมต่อกัน โดยอาศัยอยู่ร่วมกับตน สามีตน และหลานชายอีก 1 คน แต่ในช่วงเกิดเหตุ น้องชายอยู่บ้านตามลำพัง และได้ออกมาให้อาหารสุนัขที่เลี้ยงไว้เวลาประมาณ 15.00 น. ตนได้ยินเสียงเหมือนหมากัดกันอยู่พักใหญ่ จากนั้นได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ จึงรู้ว่าน้องชายกำลังถูกสุนัขกัด
โดยสุนัขที่ก่อเหตุชื่อ “เจ้าหมอ” เป็นสุนัขพันธุ์ทาง เพศผู้ อายุประมาณ 6–7 ปี เป็นตัวที่ดุร้ายที่สุดในบรรดาสุนัขทั้งหมด แม้ตนเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก แต่ก็ชอบก่อปัญหาชอบกัดอยู่เสมอ โดยตอนเกิดเหตุ น้องชายพยายามต่อสู้ ใช้ไม้ฟาดเจ้าหมอแต่มันไม่หยุด จนกระทั่งสุนัขตัวอื่นเข้ามาช่วยน้องชาย โดยไปรุมกัดเจ้าหมอและทะเลาะกันต่อ ทางน้องชายตนจึง รีบวิ่งเข้ามาในบ้าน ทะลุมาบ้านอีกหลังเพื่อขอความช่วยเหลือ ตนจึงให้เพื่อนบ้านช่วยโทรเรียกกู้ภัยมาปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาล
นางสุวรรณา เล่าด้วยน้ำตาว่า น้องชายถูกกัดอย่างรุนแรง มีบาดแผลที่แก้มเกือบถึงดวงตา แขนขวาเป็นแผลฉกรรจ์ตรงท่อนแขนถูกเส้นเลือดใหญ่ และยังมีแผลที่ปลายนิ้วมือข้างขวาอีก ซึ่งตั้งแต่เลี้ยงหมามา ครั้งนี้หนักที่สุด กลัวว่าน้องชายจะเสียชีวิต ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงขนาดนี้
นางสุวรรณา เล่าต่อว่า ตนเองเลี้ยงสุนัขเหล่านี้มาประมาณ 6–7 ปีแล้ว โดยเดิมทีลูกสาวที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ ได้นำสุนัขจรจัดตัวหนึ่งมาเลี้ยง แต่ปรากฏว่าสุนัขตัวนั้นเป็นแม่ ทำให้ลูกๆ ของมันตามมาอยู่ด้วย ตนจึงรับเลี้ยงทั้งหมดตั้งแต่นั้นมา แม้จะมีถึง 6 ตัว แต่ปัญหากลับเกิดขึ้นกับเจ้าหมอเพียงตัวเดียว และก่อนหน้านี้เจ้าหมอก็เคยกัดที่ใบหน้าตน และน้องชายก็ถูกกัดมาหลายครั้ง แต่ไม่หนักเท่านี้ ส่วนสุนัขอีก 5 ตัวไม่เคยสร้างปัญหาและเชื่อฟังตลอด
เจ้าหมอเป็นสุนัขที่รูปร่างดี สะอาด หน้าหล่อ แต่กลับเป็นตัวที่ดุร้ายที่สุด ตนรักและเลี้ยงมันมาตลอด แต่ครั้งนี้มันทำเกินไป ตนไม่เลี้ยงมันต่อแล้ว วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยรับไปดูแล แต่อีกใจก็ยังรักมันกลัวคนรับไปเลี้ยงจะดูแลไม่ดี ไม่อยากให้มันถูกฆ่าทิ้ง
ด้านนายสมจินต์ อธิยวัฑฒิ อายุ 63 ปี เพื่อนบ้าน เล่าว่า ตนมักแวะเวียนมาหาคุณตาและนำอาหารมาให้เป็นประจำ ซึ่งทุกครั้งจะถูกสุนัขเห่าและทำท่าข่มขู่ โดยเฉพาะ “เจ้าหมอ” ที่นิสัยดุร้ายกว่าสุนัขตัวอื่น ปกติคุณตาจะให้อาหารสุนัขในช่วงเย็น แต่วันเกิดเหตุกลับให้อาหารเร็วกว่าปกติราว 2–3 ชั่วโมง และยังมีการเดินถือชามอาหารของสุนัขตัวหนึ่งไปให้อีกตัวหนึ่งกิน คาดว่าเป็นเหตุให้เจ้าหมอเกิดอาการหงุดหงิดเหมือนถูกแย่งอาหาร และอาจน้อยใจในความรักจากเจ้าของ จึงกระโจนเข้ากัดเข้าที่ใบหน้าและแขนของคุณตาอย่างรุนแรง จนเลือดไหลไม่หยุด เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้คุณตาพยายามต่อสู้ ใช้ไม้ตีสุนัขจนหลุดออก ก่อนรีบวิ่งหนีเข้าไปในบ้านอีกหลังที่พี่สาวของคุณตาอยู่ ซึ่งเชื่อมต่อกันเพื่อขอความช่วยเหลือ และโทรศัพท์เรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาปฐมพยาบาล
ขณะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ลูกสาวของนายทองเดินทางมาพร้อมสามีซึ่งเป็นผู้พิการทางการสื่อสาร ด้วยความโกรธแค้นที่พ่อถูกกัดจนบาดเจ็บสาหัส ได้โยนไม้ใส่พื้นใกล้สุนัขด้วยอารมณ์ชั่ววูบ ก่อนรีบเดินทางไปดูอาการคุณพ่อที่โรงพยาบาลบางบัวทอง