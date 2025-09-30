สาวเมาซิ่ง บีเอ็มฯย้อนศรชนรถหรูปอร์เช่ รถชาวบ้านอีกกว่า 10 คัน จับเป่าแอลกอฮอล์พุ่งกว่า 200 มิลลิกรัมฯ

สาวเมาแล้วขับซิ่งบีเอ็มฯกลางดึก ย้อนศรชนรถหรูปอร์เช่ 2 คัน รถชาวบ้านอีกกว่า 10 คัน ตร.แจ้ง 2 ข้อหาหนัก พบปริมาณแอลกอฮอล์ 205 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
จากเหตุการณ์วานนี้ที่ผ่านมา (29 ก.ย.68) เวลา 21.40 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ และอาสาสมัครป่อเต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบเหตุรถเก๋ง BMW สีขาวขับย้อนศรบนถนนราชพฤกษ์ ขาออก หน้าศูนย์การค้าสัมมากร เพลส ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทำให้รถหลายคันเบรกกะทันหันและชนต่อเนื่อง รวมถึงรถหรู Porsche 911 Carrera และ Porsche Cayenne s รวมความเสียหาย 5 คัน ก่อนที่ BMW จะขับย้อนศรต่อไปชนประสานงากับรถกระบะบรรทุกมะพร้าวเต็มคันบนสะพานข้ามคลองบางบัวทองจนคนขับบาดเจ็บ และยังมีรถเก๋งมิตซูบิชิสีดำกับรถแท็กซี่เฉี่ยวชนจากการหักหลบ มีรถเสียหายรวม 10 คัน โดยกล้องหน้ารถผู้เสียหายสามารถบันทึกภาพ BMW ขับย้อนศรไว้ได้ ขณะที่ผู้เสียหายยืนยันสาเหตุมาจากการเบรกหลบ BMW จนเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนต่อเนื่อง
จากการสอบถาม หญิงสาว อายุ 37 ปีคนขับรถเก๋ง BMW ให้การ วกวนไปมา โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม ว่าขับมาจากไหนและรู้หรือไม่ว่าได้เฉี่ยวชนกับรถคันอื่น หญิงคนดังกล่าว กลับตอบว่ารู้ พูดจาคล้ายเมาสุรา และยอมรับว่าดื่มมานิดหน่อย
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 30 ก.ย.68 ที่สภ.ชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี ผู้สื่อข่าวลงพท้นที่ติดตามความคืบหน้าคดี สอบถาม พ.ต.ท.ธีรพงศ์ ประจักษ์จิตร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ เปิดเผยถึงเหตุอุบัติเหตุเมื่อวานที่ผ่านมา ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งมีรถชนกันหลายคันในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จึงรีบรุดตรวจสอบ พบว่าต้นเหตุเกิดจากรถยนต์เก๋ง BMW ขับย้อนศรขึ้นมา ทำให้รถของประชาชนที่ขับมาตามเส้นทาง 5 คันแรกต้องชะลอและหยุดรถทันที ส่งผลให้รถที่ตามหลังเสียหลักชนท้ายกันเป็นทอด ๆ
จากนั้นรถ BMW คันดังกล่าวยังคงขับย้อนศรต่อไปจนถึงเชิงสะพาน ก่อนพุ่งประสานงากับรถกระบะโตโยต้าคอกบรรทุกมะพร้าวเต็มคัน เป็นเหตุให้ผู้ขับขี่รถกระบะ ซึ่งเป็นชาย 1 ราย ได้รับบาดเจ็บบริเวณคิ้วแตก และมีรถยนต์อื่นอีก 2 คันได้รับความเสียหาย รวมแล้วเกิดอุบัติเหตุเสียหายทั้งหมด 3 คัน ไม่รวมรถก่อเหตุ
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวหญิงคนขับรถ BMW มาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ผลตรวจพบสูงถึง 205 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่างมาก ผู้ขับขี่รับสารภาพว่าเมาสุราขณะขับรถจริง ตำรวจจึงควบคุมตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายเพิ่มเติม พร้อมยึดรถไว้ตรวจสอบ
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหา 2 กระทง ได้แก่ 1.ขับรถในขณะเมาสุรา เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ และทำให้ทรัพย์สินเสียหาย มีโทษจำคุก 1–5 ปี และปรับ 20,000–100,000 บาท 2.ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติผู้ต้องหา หากพบว่าเคยกระทำผิดซ้ำ อาจใช้เป็นเหตุเพิ่มโทษได้ และตำรวจจะเสนอต่อศาลให้มีการยึดรถ เนื่องจากพฤติกรรมการขับขี่ก่อความเดือดร้อนต่อสาธารณะ
สำหรับการเยียวยาความเสียหาย เบื้องต้นผู้ขับขี่ BMW มีประกันภัย ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายแก่คู่กรณี ขณะเดียวกันหากประชาชนคนใดได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ สามารถติดต่อพนักงานสอบสวนที่ สภ.ชัยพฤกษ์ เพื่อดำเนินการตามสิทธิได้