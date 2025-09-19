ช่างภาพหนุ่มผวา! เจออาสาฯหัวร้อนรถปาดเข้าเลนไม่ได้ขับไล่บี้ดักท้าตี ประวัติญาติระอาทะเลาะแท็กซี่-ชาวบ้านบนถนนประจำ

ช่างภาพหนุ่มสำนักข่าวชื่อดังผวาเจอรถอาสากู้ภัยหัวร้อน เบียดเข้าเลนบริเวณคอสะพานพระปิ่นเกล้าในชั่วโมงเร่งด่วนไม่ได้ ขับรถตามบี้ปาดหน้าดักรอกวักมือท้าต่อย ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ยังขับตามจะบุกเขาออฟฟิศแต่ถูก รปภ.กันไม่อนุญาตให้เข้า พบพฤติกรรมทะเลาะแท็กซี่-รถชาวบ้านเป็นประจำ
วันนี้( 19 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียน จาก “เอ็ม”ช่างภาพสื่อชื่อดังว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2568 เวลาประมาณ 08.00 น.โดยประมาณ ตนได้ขับรถยนต์เก๋ง จากที่พักฝั่งธนเพื่อจะมาทำงาน โดยขณะที่ตนขับรถกำลังจะขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นเวลาชั่วโมงเร่งด่วน ขณะที่ตนและรถคันอื่นๆ จ่อคิวเข้าเลนจากสี่แยกอรุณอัมรินทร์ เพื่อขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้า ได้มีรถกระบะแต่งลักษณะเป็นรถอาสากู้ภัย ได้พยายามขับปาดและเบียดรถตนเข้าเลนบริเวณคอสะพานจากด้านซ้าย ซึ่งรถของตนอยู่ในเลนปกติ ทำให้ตนไม่สามารถให้รถอาสากู้ภัยเบียดเข้ามาได้ รถอาสากู้ภัยคันดังกล่าวไม่พอใจบีบแตรไล่หลังรถตน แต่ตนก็ไม่ได้สนใจ
แต่เหตุการณ์ที่ทำใตนตกใจกลัว คือ รถอาสากู้ภัยคันดังกล่าวยังขับติดตามตนมา ก่อนจะขับแซงซ้ายปาดขึ้นไปดักรอ รถตนถนนพระอาทิตย์ พร้อมเปิดประตูรถออกมา ตะโกนต่อว่าท้าทายตน ซ้ำยังขับตามรถตนและพยายามติดตามเข้าไปในออฟฟิศ แต่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้เข้า ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ตนรู้สึกตกใจกลัว หวั่นจะถูกดักทำร้ายร่างกายเพราะอาสากู้ภัยนายดังกล่าวรู้จักที่ทำงานตน ทั้งนี้ตนได้ไปแจ้งความไว้กับ พ.ต.ต.โยคิน เบญพาด สว.(สอบสวน) สน.ชนะสงคราม ซึ่งผ่านมา 4- 5 วันแล้ว ยังไม่มีความคืบแต่อย่างใด ซึ่งตนยังรู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ วอนตำรวจติดตามตัวอาสากู้ภัยนายดังกล่าว เพื่อสอบถามถึงสาเหตุ ทำไมถึงต้องขับรถไล่ตามตนเพื่อจะท้าตีถึงขนาดนี้
ทั้งนี้ทางผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าอาสากู้ภัยนายดังกล่าว ขับรถกระบะโดยข้างรถเขียนคำว่า FIRE AND RESCUE โดยมีพฤติกรรมมีเรื่องกับรถแท็กซี่ แล้วชาวบ้านอยู่เป็นประจำ และเคยถูกร้องเรียนต้นสังกัดกับอาสากู้ภัยนายดังกล่าว แต่ก็ยังไม่เป็นผลพฤติกรรมไม่เปลี่ยน