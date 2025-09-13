เสียชีวิตแล้ว นศ.ดิ่งชั้น 4 ห้างดัง หนีผิดถ่ายใต้กระโปรงสาว แม่เผยลูกชายอยู่ในกลุ่มลับถูกบังคับให้ทำ

เปิดใจหนุ่มเห็นเหตุการณ์ นักศึกษา ม.ดัง โดดชั้น 4 หนีความผิด หลังถูกบังคับให้แอบถ่ายใต้กระโปรงสาว แลกกลุ่มลับข่มขู่จะแบล็คเมล์ ขณะญาติเตรียมจัดงานศพ
จากกรณี เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 12 ก.ย. 68 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางใหญ่ ได้รับแจ้งเหตุมีชายพลัดตกจากชั้น 4 ภายในศูนย์การค้าชื่อดังแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูรีบรุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุบริเวณชั้น 1 ลานหน้าซุปเปอร์มาเก็ต พบผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือนายปุณณภพ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี สวมเสื้อรุ่นของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านบางเขน ใส่กางเกงขายาวสีครีม นอนจมกองเลือดอยู่ในสภาพแน่นิ่ง มีบาดแผลบริเวณศีรษะด้านหลังขนาดใหญ่ ข้อเท้าด้านขวาหักผิดรูป เจ้าหน้าที่พยาบาลของศูนย์การค้าฯได้เข้าช่วยเหลือพร้อมกับทีมแพทย์ที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ พยายามช่วยกันทำ CPR เนื่องจากชายคนดังกล่าวอยู่ในสภาพหมดสติ และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงเข้ากั้นพื้นที่และกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากจุดเกิดเหตุ
ความคืบหน้าล่าสุด ทีมข่าวเดินทางไปพบนายฟ่าง อายุ 29 ปี อาชีพโฟร์แมน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก่อนจะเกิดเหตุสลดดังกล่าว เล่าว่า เมื่อวานนี้เวลาประมาณ 19.30 น. ตนและเพื่อนอีก 2 คน เดินเล่นอยู่ในศูนย์การค้าฯ จากนั้นเพื่อนในกลุ่มสังเกตุเห็นผู้ก่อเหตุ มีพฤติกรรมแปลกๆ ถือ iPad คว่ำหน้า และแหงนกล้องขึ้นด้านบนอยู่หลังเด็กนักเรียนหญิงที่สวมใส่ชุดนักเรียน ขณะกำลังขึ้นบันไดเลื่อนบริเวณชั้น 2 ตนและเพื่อนจึงได้มีการเดินตามเพื่อเข้าไปสอบถาม ผู้ก่อเหตุพยายามเดินหนี ระหว่างนั้นมีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ รปภ.ของหศูนย์การค้าฯ กระทั่งขึ้นไปอยู่ด้านบนชั้น 4 ตนจึงได้สอบถามผู้ก่อเหตุอีกครั้ง จึงยอมสารภาพว่าแอบถ่ายใต้กระโปรงเด็กนักเรียนหญิงจริง ซึ่งตนก็ได้เห็นคลิปจากใน iPad ของผู้ก่อเหตุที่แอบถ่ายใต้กระโปรงของเด็กนักเรียนหญิง ประมาณ 2 คน โดยมีคลิปอยู่ใน iPad ของผู้ก่อเหตุประมาณ 3 - 4 คลิป
เท่าที่ตนสังเกตผู้ก่อเหตุ ยังเป็นนักศึกษาเพราะสวมเสื้อคล้ายเสื้อกีฬาสีของมหาวิทยาลัยชื่อดัง ดูจากท่าทางเป็นเด็กเรียน มีบัตรนักศึกษาและหนังสือเรียนอยู่ในกระเป๋า ตนและเพื่อนพยายามถามถึงสาเหตุ แต่ผู้ก่อเหตุพูดจาไม่รู้เรื่อง และอยู่ในอาการตกใจ ลักษณะหวาดกลัว บอกเพียงว่าเพิ่งเคยก่อเหตุครั้งนี้เป็นครั้งแรก ก่อนจะมีการโทรศัพท์ไปหาแม่ และตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดจากชั้น 4 ลงไปด้านล่าง ซึ่งขณะนั้นตนและเพื่อนพยายามจะคว้าเสื้อ แต่ไม่ทัน
หลังเกิดเหตุตนเองได้เข้าไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ สภ.บางใหญ่ และได้เจอแม่ของผู้ก่อเหตุ โดยแม่ของผู้ก่อเหตุเล่าว่า ก่อนที่ลูกชายจะตัดสินใจกระโดดจากชั้น 4 ลงมานั้น ได้โทรศัพท์ไปหาแม่สารภาพว่าแอบถ่ายใต้กระโปรงเด็กนักเรียนหญิงจริง เพราะลูกชายเข้าไปอยู่ในกลุ่มลับ และถูกคนข่มขู่จะแบล็คเมล์ พร้อมถูกบังคับให้แอบถ่ายใต้กระโปรงนักเรียนหญิงมาแลก และสั่งเสียให้ดูแลน้อง บอกให้ทอดไข่เจียวรอไว้
เบื้องต้น นายปุณณภพ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี ผู้ก่อเหตุ ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์