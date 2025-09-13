โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก-กรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ รร.นรต.รวม 10 ตำแหน่ง

วันที่ 12 กันยายน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาการศึกษาและกรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รวม 10 ราย ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภาการศึกษาและกรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากนายกสภาการศึกษาและกรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนนายร้อยตำรวจดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่ประชุมสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภาการศึกษาและกรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รวม 10 ราย ดังนี้
1. พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย เป็น นายกสภาการศึกษา
2. นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย เป็น กรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางปารีณา ศรีวนิชย์ เป็น กรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายธนภัทร ปัจฉิมม์ เป็น กรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายคณิศร อุ่นแสงจันทร์ เป็น กรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายปกรณ์ ศิริประกอบ เป็น กรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นางสาวสุณีย์ กัลยะจิตร เป็น กรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
8. พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ เป็น กรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
9. พลตำรวจตรีหญิง พัชรา สินลอยมา เป็น กรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายพงศ์ภักดิ์ นิคมภักดี เป็น กรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภาการศึกษาและกรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนนายร้อยตำรวจตามที่เสนอทุกราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป