"ผู้การกอล์ฟ" ติวเข้มตำรวจ ปคบ.ฝึกการใช้อาวุธปืน-ยุทธวิธีจับคนร้าย

ผบก.ปคบ.เปิดโครงการฝึกอบรมตำรวจ ในสังกัด 260 นาย เพิ่มศักยภาพการใช้อาวุธปืนและยุทธวิธีจับกุมผู้ต้องหา
พล.ต.ต พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ปคบ เป็นประธานเปิดโครงการ "ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการใช้อาวุธปืนและใช้ยุทธวิธีตำรวจ บก.ปคบ." โดยมีตำรวจ กก.1-4 บก.ปคบ.รวม 260 นาย มาร่วมฝึกในครั้งนี้ที่ ศูนย์ฝึกอบรม บช.ก. ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมาตั้งแต่วันที่ 8-12 ก.ย.68
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ เปิดเผยว่า การฝึกอบรมของตำรวจ บก.ปคบ.ครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ปคบ. มีทักษะในการใช้อาวุธปืนและใช้ยุทธวิธีตำรวจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมทั้งยังเป็นการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ทั้งนี้ได้เชิญผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านอาวุธปืน มาเป็นครูฝึก
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวต่อว่า ถึงแม้บก.ปคบ.จะทำคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็จริง แต่ทักษะในการใช้อาวุธปืนและใช้ยุทธวิธีตำรวจในการปฏิบัติงาน ต้องมีติดตัวด้วย การเข้าตรวจค้นจับกุมโรงงานหรือคดีต่าง ๆ จะประมาทไม่ได้ ถ้าพวกที่เราไปจับเกิดมีผู้ต้องหาที่เคยก่อเหตอาชญากรรมร้ายแรง แฝงตัวอยู่ คงจะต้องมีการขัดขืนต่อสู้ บางทีอาจถึงขั้นใช้อาวุธปืนก็เป็นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันเหตุสุดวิสัย จึงได้จัดการเปิดการฝึกอบรมครั้งนี้ขึ้น รวมทั้งยังเป็นไปตามนโยบายของ ผบช.ก.และผบ.ตร. อีกด้วย ส่วนการฝึกยิงปืนมีท้้งยิงเป้านิ่งระยะใกล้ ระยะไกล รวมทั้งฝึกการยิงปืนเวลากลางคืน ด้วยการใช้ปืนบีบีกัน นอกจากนี้ยังฝึกการจับกุมผู้ต้องหาที่ถูกหลักตามฝึกยุทธวิธีอีกด้วย