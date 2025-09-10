ตร.ขยายผลบุกยึดบุหรี่ไฟฟ้ากว่า 5 แสนชิ้น มูลค่ากว่า 90 ล้านบาท ลอบนำเข้าทางเรือ

ตำรวจไซเบอร์ ร่วมกับสรรพสามิต และตำรวจภูธรสระบุรี แถลงการขยายผลบุกตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้ากว่า 5 แสนชิ้น มูลค่ากว่า 90 ล้านบาท พบมีการลักลอบนำเข้าทางเรือปะปนมากับสินค้า
วันนี้ (10 ก.ย.) ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผลการตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้ากว่า 500,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 90 ล้านบาท
โดย พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากตำรวจไซเบอร์ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตร่วมกันสืบสวนขยายผลการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ จนพบเบาะแสการลักลอบจำหน่ายให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง จึงร่วมกันสืบสวนกระทั่งทราบว่า คนร้ายจะใช้รถกระบะตู้ทึบขนบุหรี่ไฟฟ้าไปพักคอยที่โกดังแห่งหนึ่ง ในพื้นที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
เพื่อรอส่งให้ลูกค้า จึงเฝ้าสะกดรอยและประสานตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี วางกำลังปิดล้อมตรวจค้น แต่ปรากฏว่าผู้ที่อยู่ในโกดัง รวมทั้งคนขับรถไหวตัวทันวิ่งหลบหนีไปตามเส้นทางที่คาดว่ามีการเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว ตำรวจจึงเข้าตรวจค้นโกดังดังกล่าว พบของกลางบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้ารวมกว่า 500,000 ชิ้น จึงนำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.วิหารแดง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
ด้านนายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจที่ 4.2 สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต กล่าวว่า การลักลอบนำบุหรี่ไฟฟ้าล็อตนี้เข้ามา เป็นการทยอยลักลอบปะปนมากับสินค้าที่นำเข้าทางเรือจากต่างประเทศโดยการสำแดงเท็จ เพราะมีการนำเข้ามาจากหลายแหล่งเพื่อนำมาพักไว้ในโกดัง
ขณะที่ พล.ต.ต.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ทราบตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการแล้ว ตั้งแต่รถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง คู่สัญญาในการเช่าโกดัง ผู้โอนเงินค่าเช่า ต้นทางส่งสินค้า และปลายทางซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าของ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อออกหมายจับ รวมทั้งจะมีการตรวจสอบหาสารเสพติดในบุหรี่ไฟฟ้าล็อตดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย หากพบก็จะดำเนินการตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ทั้งนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวด้วยว่า การปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมสรรพสามิต ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และตำรวจไซเบอร์ ซึ่งเป้าหมายการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งอยู่วัยเรียน จึงอยากเตือนว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษมากมายที่จะก่อให้เกิดโรคร้ายแรงหลายโรคตามข้อมูลทางการแพทย์ รวมทั้งอยากฝากไปยังผู้ที่ยังรักลอบจำหน่าย และนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า
รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยว่า จะมีความผิดตามกฏหมาย พ.ร.บ.ศุลกากร ซึ่งเป็นคดีความผิดมูลฐานฟอกเงิน ซึ่งตำรวจไซเบอร์จะร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ตำรวจภูธรภาค 1 ในการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป