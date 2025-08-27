"บิ๊กเต่า"เผย"หมอบี"มีโลก 4 ใบ - พบโอนบ้านหรูให้"อลงกต" เผยเก็บดีเอ็นเอ "ทิดจอร์จ" ซุกลูกเมียหรือไม่

รอง ผบช.ก.แฉ"อลงกตการละคร" สร้างสตอรี่ให้คนสงสารบริจาคเผยเก็บดีเอ็นเอตรวจสอบซุกลูกเมียหรือไม่ สั่งกองปราบรื้อคดียิงบ้านนักข่าว ยันหมอบี มีโลก 4 ใบ อ้างสะกดวิญญาณทุกคนให้เชื่อว่าเป็นพี่น้องกันมาแต่ชาติปางก่อน พบโอนบ้านหรูให้อดีตเจ้าอาวาส ก่อนถูกจับไม่นาน
วันนี้ ( 27 ส.ค.) ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงกรณีการสอบปากคำ อดีตพระอลงกต และนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือหมอบี จากหลักฐานที่ยึดได้จำนวนมากกำลังคัดแยกเพราะมีข้อมูลเยอะมาก โดยพบเงินสดจำนวนหลายล้านบาท ปืน 2-3 กระบอกสังหาริมทรัพย์ ที่ดินและเอกสารอีกจำนวนมาก
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่าส่วนกรณีคนใกล้ชิดหมอบีออกมาแฉนั้น พบคนใกล้ชิดอยู่ทั้งหมด 3 คน และใกล้ชิดห่าง ๆ 1 คน โดยทั้งหมดอยู่ในบ้าน ในวันที่ตรวจค้น ก็อยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 คนส่วนอีก 1 คนเป็นเลขาของหมอบี ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่า ขณะเข้าไปจับกุมนักร้องสาวชื่อดังอยู่ภายในบ้านด้วยใช่หรือไม่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ตอบว่า "เห็นแว๊บ ๆ"
เมื่อถามว่า ทั้ง 3 คน อยู่บ้านหรูหลังสีดำกับหมอบีมานานแค่ไหนแล้ว พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เลี่ยงตอบ แต่บอกว่า หมอบี สามารถสะกดวิญญาณทุกคนให้เชื่อได้ โดยการเขียนหนังสือว่าทุกคนเป็นพี่น้องอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน หมอบีเป็นคนที่เก่งมาก โน้มน้าวคนให้อยู่ได้และสามารถเข้าใจกันได้
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า บุคคลที่ 4 เข้ามามานานหรือยัง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ บอกว่า กำลังจะ เขยิบเข้ามาแต่น่าจะโดนแรงเสียดทาน จึงทำให้มีปัญหากัน
สุดท้ายจึงนำมาสู่การออกมาแฉ ซึ่งคนที่แฉนั้น เขาไม่ได้มาแจ้งความ แต่เป็นการนำเรื่องราวมาให้ข้อมูลกับตำรวจ ซึ่งตำรวจได้สอบสวนและสอบปากคำ พบว่า มีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
เมื่อถามว่าที่ขัดแย้งกันเองภายในบ้าน ปัญหามาจากเป็นการปันความรักไม่เท่ากัน หรือ การบริหารงานของหมอบี ยังไม่ดีเท่าไหร่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าวว่า ก็อยากไปเรียนรู้การบริหารของเขาเหมือนกัน แต่น่าจะความสามารถไม่พอ เมื่อฟังแล้วก็ตกใจ เราไม่อยากพูดออกมามันจะเสียหาย หมอบี เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่และกระจายทรัพย์สินบางส่วนออกไปสู่หญิงสาวใกล้ชิด ซึ่งหลังจากนี้จะเรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาสอบปากคำทั้งหมด
เมื่อถามว่าก่อนหน้า ดารานักร้องโกง อดีตหลวงพ่อหรือไม่ รอง ผบช.ก.กล่าวว่า ได้รับคำบ่นนี้จาก อดีตพระอลงกตเหมือนกันว่ากลุ่มนักร้องที่นำดนตรีมาแสดง โกงอดีตพระอลงกต เป็นการโกงลักษณะที่ว่า เมื่อมาแสดงแล้ว ค่าใช้จ่ายไม่ตรงที่พูดกันไว้
เมื่อถามถึงกรณีที่มีการโอนชื่อบ้านหรูสีดำของหมอบี ไปเป็นของบุคคลอื่นนั้น ตรวจสอบแล้ว พบว่า หมอบีได้โอนไปให้อดีตพระอลงกต ก่อนจะมีเรื่องกัน นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลการเดินบัญชี ว่ามีการนำเงินไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอีกด้วย
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่า มีการทำพินัยกรรมว่าอดีตพระอลงกตตาย บ้านหลังดังกล่าว จะกลับมาเป็นชื่อของหมอบีนั้น รายละเอียดนี้ ทางตำรวจยังไม่เห็น ขณะนี้ตำรวจ มีนโยบายจะนำทรัพย์สินของคนบริจาค และ มีรายชื่อผู้อื่นเป็นผู้ครอบครอง ใครก็ตามที่ยังยึดทรัพย์สินของวัด ไม่ว่าจะเป็นรถ บ้าน ที่ดิน ให้นำมาคืนวัดให้หมด โดยมาติดต่อกับพนักงานสอบสวน หากไม่คืนถือว่า เจตนานำทรัพย์สินของวัด ไปเป็นของตน
เมื่อถามว่า อดีตพระอลงกต มีภรรยาหรือลูกตามที่มีการนำเสนอก่อนหรือไม่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า เป็นการบ้านข้อหนึ่งที่ต้องไปทำและเมื่อวานนี้ได้เก็บดีเอ็นเอของอดีตพระอลงกตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีการตรวจสอบต่อไป
เมื่อถามว่าบัญชีต่าง ๆ ของวัดที่ถูกถอดไปเป็นเงินสดจะสามารถตามได้หรือไม่ พล.ต.ต. จรูญเกียรติ บอกว่า ได้มีการตรวจสอบเส้นเงินสัมพันธ์ ว่ามีเงินหมุนเวียนในเรื่องการเบิกถอน ซึ่งเราพอจะเห็นผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการประมาณ 30 คน เป็นคนที่ทำงานใกล้ชิดอดีตพระอลงกต และเชื่อว่าเงินน่าจะผ่านบัญชีวัดหลายพันล้านบาท เรื่องนี้ ปปง. ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว และหลังจากนี้พนักงานสอบสวนก็จะขยายผลต่อไป ยืนยันด้วยว่าใครที่เข้ามาเกี่ยวพันกับเส้นเงินเหล่านี้ จะโดนข้อหาฟอกเงินร่วมด้วย
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าระหว่างจับกุมอดีตพระอลงกต สามารถเดินได้สะดวก ซึ่งสวนทางกับปกติที่จะนั่งวีลแชร์ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ตอบว่า เรามองเรื่องทั้งหมดบางที น่าจะใช้คำว่า "อลงกตการละคร" เพราะเป็นการแสดงละครทั้งนั้นทำให้คนสงสารเพื่อบริจาคเงินให้
เมื่อถามถึงไทม์ไลน์ที่หายไปแล้ว อดีตพระอลงกต อ้างว่า ไปทำงานอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ร่วมเขียนแบบตึกเปโตรนาส พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า เรารับฟังแต่ไม่เชื่อ ซึ่งเขาอาจจะไปทำงานก่อสร้างก็ได้ อาจจะไม่ได้เขียนแบบ และจากการพูดคุยบอกเพียงแค่ว่าไปทำงานที่มาเลเซีย 2-3 ปี เท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หายไปพอดี และอดีตพระอลงกต พูดเต็มปากว่า หลังจากเป็นนักฟุตบอลเตะบอลแล้ว ท่านก็สำมะเลเทเมา เกเรและช่วงนี้ก็ทำงานไปด้วย ส่วนเรื่องหนีทหารก็สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้อยู่แล้วแต่จะมีเรื่องมีคดีอะไรที่มากกว่านั้น ก็ต้องตรวจสอบ เพราะท่านหนีไปแล้วก็กลับมา แต่ใช้ชื่อคนอื่นเพื่ออำพรางตัวเอง
อย่างไรก็ตาม ตนยังเชื่อไม่หมดว่า ท่านจะเป็นเพื่อนกับข้าราชการที่เสียชีวิต
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวถึงกรณีลอบยิงอดีตนักข่าวในพื้นที่จังหวัดลพบุรีว่า เมื่อถามเรื่องนี้ อดีตพระอลงกต อ้ำอึ้ง ไม่อยากตอบ รู้ว่าท่านเกี่ยวข้องเพียงแต่ไม่อยากพูด กำลังพยายามจะรื้อเรื่องนี้ เพราะคิดว่ามันต้องมีความคืบหน้าได้สั่งการให้ตำรวจกองปราบเข้าไปรื้อคดีแล้ว
เมื่อถามว่าปีนี้เป็นปีของพระ หลังจากนี้จะมีพระรูปอื่นอีกหรือไม่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่าขณะนี้มีข้อมูลที่มีการร้องเรียนเข้ามาขณะนี้มี 300-400 เรื่อง และเรื่องลักษณะคล้ายแบบนี้ก็มีอยู่เรากำลังตรวจสอบและจะมีการประชุมเร่งรัดต้องสรุปว่าเรื่องไหนจบและไปต่อได้