"จอนนี่มือปราบ" โร่พบ ปปป.แจงเงินทุนสร้างรีสอร์ต ก่อนนำส่ง ปปช.ดำเนินการต่อไป

"จอนนี่มือปราบ" พร้อมภรรยา ดอดให้ปากคำตำรวจ ปปป. แจงที่มาที่ไปเงินทุนทำธุรกิจรีสอร์ตรุกป่า ก่อนนำตัวส่ง ปปช.
พิจารณาดำเนินการต่อไป
วันนี้ ( 26 ส.ค.) ที่ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือ "จอนนี่ มือปราบ" พร้อมด้วย น.ส.จิราพร สีบุระ ภรรยา เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปปป. ตามนัดหมายเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมจากกรณีที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดี ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นจัดทำเอกสารรับรองเท็จ สร้างรีสอร์ตบนที่ดินป่าไม้นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย โดยเนื้อหาการให้ปากคำกับทางพนักงานสอบสวนในวันนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการชี้แจงประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับที่ไปที่มาของเงินทุนที่ทั้งสองนำมาใช้ลงทุนประกอบธุรกิจรีสอร์ตดังกล่าว
อย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นการสอบปากคำในวันนี้ทางพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปปป. ก็จะนำตัว ด.ต.ยุทธพล และ น.ส.จิราพร ภรรยา พร้อมสำนวนคดี และ พยานหลักฐานต่าง ๆ ทั้งหมด ส่งไปยัง ป.ป.ช. ในทันที เพื่อพิจารณาดำเนินการ ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป