"จอนนี่ มือปราบ"รับถูกจับเพราะกรรมเก่า-ยันให้ความร่วมมือเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

"จอนนี่" รับเป็นกรรมเก่าเพราะจับคนมาเยอะถูกจับบ้างเป็นธรรมดา เชื่อตำรวจไม่ได้กลั่นแกล้ง พร้อมให้ความร่วมมือ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
วันนี้ (14 ส.ค.) ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือ "จอนนี่ มือปราบ" กล่าวถึงกรณีถูกจับกุมคดี
ร่วมกันทุจริตออกใบอนุญาตก่อสร้างรีสอร์ตรุกป่านิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยว่า การจับกุมในวันนี้เชื่อว่าตำรวจไม่ได้กลั่นแกล้ง โดยทางเจ้าหน้าที่ให้ความเป็นธรรม ตนก็ยินดีให้ความร่วมมือ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแนวทางระเบียบของข้อกฎหมายต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามว่า ยอมรับหรือไม่ว่าบุกรุกป่า จอนนี่ ตอบว่า ตอนนี้ก็ว่าไปตามในส่วนของกฎหมาย อย่างไรก็ตามยินดีให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ทางตำรวจก็ให้ความเป็นธรรมอย่างดี
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าคิดว่าจะมีวันนี้หรือไม่ที่ถูกจับกุม จอนนี่ ตอบว่า ไม่มีอะไร จับคนมาเยอะก็ต้องโดนบ้าง เป็นกรรม ไม่ได้เครียดอะไร นายให้ความเป็นธรรม