พ.ต.ต.วรเมธ ปลื้มเทศบาลตำบลหงาว ได้รับผลประเมิน ITA มากถึง 99.06 คะแนน

วันนี้ (20 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2568 โดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เทศบาลตำบลหงาว ได้ผ่านการประเมินในระดับผ่านดีเยี่ยม ด้วยตัวเลขถึง 99.06 คะเเนน
พ.ต.ต.วรเมธ ธรรมจันตา นายกเทศมนตรีตำบลเมืองหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ตนมารับตำแหน่งนายกเทศมนตรี ช่วงกลางปี 2568 เป็นสมัยแรก มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด ให้มีทั้งความเจริญและประชาชนมีความสุข ไม่มีทุจริตคอรัปชั่น ในวันนี้นับเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนเป็นความภาคภูมิใจ ที่ตนและทีมงานได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดี มีคุณภาพ เพื่อสังคมบ้านเกิด
โดยผลการประเมินฯ ของ ป.ป.ช.จะเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงระดับความโปร่งใสและคุณธรรม ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การเปิดเผยข้อมูลและประเมินผลตามเกณฑ์ที่ ป.ป.ช.กำหนดนั้น เป็นเครื่องมือที่ ป.ป.ช.ใช้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
พ.ต.ต.วรเมธ กล่าวต่อว่า การประเมิน ITA พิจารณาจากหลายด้าน เช่น การเปิดเผยข้อมูล การบริหารงาน การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการส่งเสริมความโปร่งใส ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้
ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2568 มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมทั้งสิ้น 8,317 หน่วยงาน มีผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่า 1.35 ล้านความคิดเห็น โดยผลการประเมินภาพรวมระดับประเทศอยู่ที่ 93.82 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.77 คะแนน และสูงกว่าค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ.