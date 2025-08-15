ปปป.หิ้ว "ทิดสฤษฏิ์- สีกาคนสนิท" ฝากขังผัดแรก ค้านประกันเกรงหลบหนี

ตำรวจ ปปป. ควบคุมตัว"ทิดสฤษฏิ์- สีกาคนสนิท" ฝากขังที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พร้อมคัดค้านประกันตัว เกรงหลบหนี-ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน
วันนี้ (15 ส.ค.)ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. สั่งการให้พนักงานสอบสวนกก.4.บก.ปปป.เบิกตัว นายสฤษฏิ์ จันท์ประธาตุ หรืออดีตพระธรรมวชิรธีรคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ อายุ 66 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ 74/2568 ลงวันที่ 6 ส.ค.68 ข้อหา "เป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแกผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต" และ น.ส.ภูธินี กวินพิศาล อายุ 67 ปี สีกาคนสนิทอดีตพระธรรมวชิรธีรคุณตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคกลาง ที่ 75/2568 ลงวันที่ 6 ส.ค.68 ข้อหา "เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ และเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต" ไปฝากขังที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคกลาง พร้อมคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น เกรงจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และหลบหนี