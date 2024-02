ข่าวลึกปมลับ : ลิงลพบุรีวิกฤติ ปัญหาคุกคามเมือง แก้ยากกว่า ลิงแก้แห

เผยแพร่ทางแอปพลิเคชั่น SONDHI APP สถานีโทรทัศน์ NEWS1 ช่องยูทูป NEWS1 และเฟซบุ๊กแฟนเพจ NEWS1 โดย นพรัฐ พรวนสุข บก.ข่าวการเมืองและกระบวนการยุติธรรม เครือผู้จัดการ วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ตอนภาพถ่ายที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในสื่อสังคมออนไลน์ในเวลานี้ ต้องยกให้ภาพเกี่ยวกับลิงจังหวัดลพบุรีจำนวน 2 ภาพ ได้แก่ ภาพของเด็กน้อยถือปืนปลอมขู่ลิงที่จ้องจะเข้ามาแย่งอาหารในมือจากเพจ Wildlife Photographer of the Yearและอีกภาพเป็นของผู้ใช้เฟ๊ซบุ๊ก Narongdad Eiamtim ที่เป็นภาพลิงลพบุรีถือปืนอัดลม อาศัยอยู่ริมรั้วพระปรางค์สามยอด ใจกลางเมืองลพบุรี ซึ่งจากภาพล่าสุดนี้เองทำให้เกิดกระแสล้อเลียนว่าจังหวัดลพบุรีเริ่มมีสภาพใกล้เคียงกับฉากในภาพยนตร์ Planet of the Apes เข้าไปทุกทีคนนอกพื้นที่เมืองลพบุรีพอเห็นภาพนี้อาจดูสนุกสนาน แต่สำหรับคนในพื้นที่แล้ว กลับไม่เป็นอย่างนั้น เพราะต้องทนทุกข์กับสภาพปัญหานี้มาหลาย 10 ปี แม้ว่าลิงจะเป็นสัตว์คู่เมืองลพบุรี จนถึงขั้นจัดงานโต๊ะจีนลิง เพื่อเป็นการแสดงถึงการอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับลิง แต่มาวันนี้จากการปล่อยปะละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐ ประกอบกับ การสร้างพฤติกรรมที่ผิดๆให้กับลิงของนักท่องเที่ยว ทำให้ปัญหานี้คาราคาซังจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งล่าสุดมีเสียงเรียกร้องให้เข้ามาดำเนินการ ภายหลังทำลายข้าวของของผู้ประกอบการที่เข้าจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ถือเป็นงานใหญ่ที่สำคัญของจังหวัดสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นต้องยอมรับว่าเกิดมาจากมนุษย์เป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการพยายามให้อาหารลิงนอกพื้นที่ควบคุมของจังหวัดลพบุรี ทำให้ลิงขยายพื้นที่ของตัวเองเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งธรรมชาติของลิงที่อยู่กันฝูง และแต่ละฝูงก็จะมีจ่าฝูงทำให้หลายครั้งเกิดภาพการยกพวกตีกันของลิงไม่ต่างจากคน เพราะลิงเองก็ต้องทำเพื่อความอยู่รอดและให้พ้นจากความหิวโหย ยิ่งนานวันประชากรลิงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พยายามจะควบคุมประชากรลิงด้วยการทำหมัน แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทันกับสถานการณ์เท่าใดนัก เนื่องจากงบประมาณของภาครัฐเองก็มีอยู่อย่างจำกัดโดยเมื่อไม่นานนี้จังหวัดลพบุรีได้เทงบประมาณ 30 ล้านบาท เพื่อสร้างที่รับลิง หรือ นิคมลิง บริเวณข้างโรงพักท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พื้นที่ 11 ไร่ พร้อมกับมีกรงที่มีมาตรฐานเพื่อป้องกันไม่ให้ลิงสร้างความวุ่นวาย แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าในการจะย้ายลิงเข้าไปอยู่ในนิคม ภายหลังถูกชาวบ้านในพื้นที่คัดค้าน และถูกมองพื้นที่นิคมลิงนั้นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมจึงกลายเป็นว่างบประมาณดังกล่าวถูกตำหนิน้ำพริกละลายแม่น้ำไปโดยปริยายปัญหาลิงล้นเมืองที่มาจากมนุษย์นั้นยังถูกซ้ำเติมด้วยกฎหมายที่ดูเหมือนว่าจะไม่เหมาาะสมกับสภาพความเป็นจริงของประชาชนในพื้นทื่เท่าใดนักกล่าวคือ ลิงแสมเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ทำให้การจับลิงหรือแม้แต่ประชาชนจะใช้กำลังกับลิงเพื่อป้องกันตัวเองก็ไม่อาจทำได้ ซึ่งถือว่าไม่ได้มีความเป็นธรรมต่อประชาชน พอเกิดเรื่องจนเป็นกระแสครั้งหนึ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะลงพื้นที่และถ่ายรูปร่วมกัน ผ่านไปไม่นานปัญหาก็ค้างคาเหมือนเดิมที่ผ่านมา รัฐบาลหลายสมัยหมดงบประมาณไปกับการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรีเป็นจำนวนมาก แต่การใช้มาตรการที่เข้มข้นนั้นไม่อาจทำได้เต็มที่ เนื่องจากเกรงจะถูกมองจากองค์กรต่างประเทศว่าประเทศไทยใช้กำลังทรมานสัตว์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศของไทย เหมือนกับที่เมื่อครั้งหนึ่งองค์กรพิทักษ์สัตว์ (PETA) โจมตีว่าการใช้ลิงเก็บมะพร้าวในประเทศไทย ถือเป็นการทารุณสัตว์ จนส่งผลให้ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งในประเทศอังกฤษ ยุติการนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวของประเทศไทย กว่าที่รัฐบาลในอดีตจะแก้ไขปัญหานี้และสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศได้ ต้องออกแรงไม่ต่างกับการไล่จับลิงในลพบุรีดังนั้น หากจะบอกว่าลิงแก้แหว่ายากแล้ว คนแก้ปัญหาลิงก็ยากเข็ญไม่ต่างกัน เพราะปัญหานี้มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนอย่างคาดไม่ถึง------------------------------ดาวโหลดแอป Sondhi App ได้แล้วระบบ iOS ไปที่ AppStore : https://apps.apple.com/th/app/sondhi-app/id1588046647

