“จุมพล” รอง อสส.นำอธิบดีอัยการพื้นที่ติดลาว ร่วมมือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดครั้งที่ 1

วันนี้ (6 ก.พ.) ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด นำคณะอัยการไทย ประกอบด้วย อธิบดีอัยการภาค 3, 4 และ 5 และอัยการจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนไทย-ลาว จำนวน 22 คน เข้าร่วมการประชุมพนักงานอัยการลาว-ไทย ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครั้งที่ 1 (1st Meeting of Lao-Thai Prosecutors on Cooperation against Transnational Crimes related to Narcotics) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ม.ค.- 2 ก.พ. 2567นายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด ได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายคำเพ็ด สมวอละจิด รองอัยการประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว โดยมี นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ ผู้แทนสถานทูตอื่น ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และพนักงานอัยการลาวจากแขวงต่างๆที่มีชายแดนติดต่อกับไทยเข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานอัยการทั้งสองประเทศที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนติดต่อกันได้พบปะ สร้างความสัมพันธ์ และหารือความร่วมมือในการดำเนินคดีอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด อันเป็นการดำเนินการตามบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย และองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว ที่ได้มีการลงนามกันเมื่อปี 2547ภายหลังการประชุม นายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ และเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ พร้อมด้วย คณะอัยการไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายไซซะนะ โคดพูทอน อัยการประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว และฟังบรรยายสรุปภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นความร่วมมือระหว่างกันรองอัยการสูงสุด ได้ขอรับการสนับสนุนจากอัยการประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว ในความริเริ่มของไทยที่จะเป็นแกนนำในการก่อตั้งองค์กรอัยการอาเซียน หลังจากนั้น คณะอัยการไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายบุนขวง ทะวิสัก รองประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป.ลาว และร่วมหารือเกี่ยวกับระบบการดำเนินคดีในศาลประชาชนสูงสุดของ สปป.ลาว และการกระชับความสัมพันธ์ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของทั้งสองประเทศในวันสุดท้ายของการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างพนักงานอัยการลาว-ไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการจัดการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานอัยการสูงสุดที่จะขยายเครือข่ายความร่วมมือกับพนักงานอัยการของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อดำเนินคดีอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ โดยจะจัดการประชุมพนักงานอัยการชายแดนกับกัมพูชาและเมียนมาต่อไป