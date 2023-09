นิคมกัญชาไทยฯ จับมือลาว ร่วมปลูกกัญชง สกัดสาร CBD ใช้ทางการแพทย์ป้อนตลาดโลก

กาญจนบุรี - ปธ.กัญชาฯ บุก สปป.ลาว ลงนาม MOU ร่วมปลูกกัญชงสกัดสาร CBD ใช้ทางการแพทย์ป้อนตลาดโลก คาดมูลค่ากว่า 6 พันล้านบาท ภายใต้ชื่อ First Hemp โดยได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับการปลูกกัญช รายใหญ่ที่สุดใน สปป.ลาว บนเนื้อที่กว่า 700 ไร่นายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานบริหาร นิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมา ตน พร้อมทีมงานได้เดินทางไปที่สำนักงานบริษัท First May Group Sale กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Mr.VIRADETH BOUPHA ประธานบริหารบริษัทในเครือ First May Group Saleบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจด้านการก่อสร้าง เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกล Volvo ตัวแทนจำหน่ายคอนกรีต รวมทั้งประกอบกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ และผู้ผลิตน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ ของ สปป.ลาว ภายใต้ชื่อ First Hemp โดยได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับการปลูกกัญชงรายใหญ่ที่สุดใน สปป.ลาว บนเนื้อที่กว่า 700 ไร่การลงนามใน MOU ในครั้งนี้ เป็นความร่วมกันในการปลูกพืชกัญชงและร่วมสกัดสาร CBD เพื่อศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้มาตรฐานสากลในการนำไปใช้สำหรับทางการแพทย์ ด้านเวชสำอาง ด้านยารักษาโรคส่งเสริมพัฒนาไปสู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยว และการสร้างศูนย์ wellness Center ระดับเอเชีย รวมถึงการพัฒนาอื่นๆ ของสมุนไพรควบคุม นำส่งออกสู่ตลาดโลกในกลุ่มเอเชียและยุโรป ที่มีมูลค่ากว่า 6 พันล้านบาทที่สำคัญที่สุดนอกจากจะเป็นการยกระดับมาตรฐานของสายพันธุ์กัญชงแล้ว จะทำให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศไทย ลาว จีน เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย ให้เกิดความร่วมมือในการร่วมพัฒนาเครือข่ายกระบวนการผลิตทางการแพทย์ของสมุนไพรควบคุมและการแพทย์ทางเลือกได้ดีมากขึ้นอีกด้วย” นายวิศารท์ พจน์ประสาท เผย