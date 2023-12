เปิดแฟ้ม 16 คดีดังปี 66 ผลงานชิ้นโบว์แดง ตำรวจสอบสวนกลางยุค "บิ๊กก้อง"

ประเดิมคดีแรกตั้งแต่ต้นปีเดือน ม.ค. ตำรวจกองปราบปรามทลายแก๊ง "เจ๊พลอย" น.ส.แพรวศิญา ธนคุปต์ไพศาล ร่วมกับพวกเปิดเพจโพสต์ประกาศรับจำนำรถผ่านสื่อออนไลน์ แต่เมื่อผู้เสียหายจำนวนมากจะขอไถ่ถอนรถยนต์คืน กลับไม่ได้รับ เนื่องจากนำไปขายต่อให้นายทุนรถเถื่อน คดีนี้ตำรวจ กก.2 บก.ป.กัดไม่ปล่อย ตามขยายผลยึดรถคืนเจ้าของมากกว่า 70 คัน​คดีที่ 2 เดือน มี.ค. ตำรวจกองปราบ ทลายขบวนการทุจริตสอบตำรวจจับกุม 17 ตัวการใหญ่ โยงใยผู้สมัคร ส.ส.พรรคการเมืองดัง หลังพบหลักฐานการทุจริตสอบตำรวจสายอำนวยการฯ ส่งผลให้ตัดสิทธิผู้สมัครสอบที่เอี่ยวทุจริต บร้อยคน ตัดตอนคนโกงตั้งแต้ต้นธาร ก่อนจะได้เข้าเป็นข้าราชการทำวงการสีกากีเน่าเหม็นคดีที่ 3 เดือน เม.ย. สั่นสะเทือนวงการโล่เงิน เมื่อกองปราบเปิดแผนเด็ดปีก “สารวัตรซัว” พ.ต.ท.วสวัตติ์ มุครสกุล มาเฟียคาสิโนออนไลน์ เจ้าของเครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ระดับชาติ ออกหมายจับ “สารวัตรซัว” พร้อมพวก 114 รายเกี่ยวข้องการพนัน ยึดทรัพย์สินกว่า 7,000 ล้านบาท และยังคงเดินหน้าขยายผลรวบผู้ร่วมขบวนการอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้คดีที่ 4 ในปลาย เม.ย. เป็นอีกหนึ่งผลงานมาสเตอร์พีซของตำรวจกองปราบ บันทึกเป็น “คดีสะเทือนโลก” โดยตำรวจ กก. 5 บก.ป. แกะรอยจับกุม น.ส.สรารัตน์ รังสิวุฒาภรณ์ หรือ “แอม ไซยาไนด์” เริ่มมาจากญาติของ “ก้อย” เท้าแชร์ที่วูบหมดสติขณะปล่อยปลาที่ท่าน้ำใน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สงสัยในการเสียชีวิตจึงมมาร้องกองปราบ ก่อนนำไปสู่การพบร่องรอยของ “ฆาตกรต่อเนื่อง” ก่อเหตุวางยาฆาตกรรมคนใกล้ชิดอย่างน้อย 14 คน ใช้หนี้พนันออนไลน์ ก่อนขยายผลทลายเครือข่ายเว็บพนัน FUN 88 ได้ต่อทันทีคดีที่ 5 สะเทือนวงการผ้าเหลือง สั่นคลอน “ศรัทธา” ผู้บริจาค ต้นเดือน พ.ค.พฤษภาคม ตำรวจกองปราบจับกุมอดีตพระอาจารย์คม พระหนุ่มชื่อดังสายวิปัสสนากรรมฐาน อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี จ.นครราชสีมา ยักยอกเงินวัดร่วม 300 ล้านบาทคดีที่ 6 เดือน มิ.ย. ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ( บก.ปอท.) รวบยกแก๊งจีนดำ อ้างสำนักทรัพย์สินฯ ต้มตุ๋นเทรดทองคำ ทลายฐานปฏิบัติการ พบพฤติกรรมอันตราย “หลอกลงทุน -แก๊งคอลเซ็นเตอร์” สืบสวนพบเงินหมุนเวียน 3 พันล้านบาทคดีที่ 7 ตำรวจกองปราบ ร่วมกับตำรวจทางหลวง จับกุมแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เครือข่าย นายอานนท์ อ่อนสาคร หรือฉายา “เปา กระนวน” นักค้ายาติดบัญชีดำในพื้นที่ภาคอีสาน หลังจากวิสามัญ “เปา กระนวน” เมื่อปลายปี 65 แต่สมุนบริวารนักค้ายายังเหิมเกริม ยิงต่อสู้ตำรวจคดีที่ 8 จากเหตุสลดในงานเลี้ยงบ้านกำนันนก นครปฐม ที่นำไปสู่การสูญเสียนายตำรวจทางหลวงฝีมือดีไปถึง 2 นาย เป็นคดีครึกโครมที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจ งานนี้ “บิ๊กก้อง” สั่งการคุมเอง ให้ความเป็นธรรมคนตาย – คนเป็น ก่อนเชือด 14 ตำรวจ ที่อยู่ในคืนงานเลี้ยงเลือด แจ้งข้อหา ป.อาญา มาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คดีที่ 9 จับโจรออนไลน์ ปีนี้พบมิจฉาชีพปลอมสารพัดเว็บ สร้างเพจกำมะลอหลอกให้คนคลิก ลวงโอนเงิน แม้แต่เว็บไซต์ตำรวจสอบสวนกลางก็ไม่เว้น ในเดือน พ.ย.ตำรวจ ปอท. สืบสวนจนจับกุมขบวนการปลอม พบเงินหมุนเวียนกว่า 7,000 ล้านบาทคดีที่ 10 อาชญากรรมกระทบระบบเศรษฐกิจ ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ. ร่วมกับตำรวจน้ำ ทลายเครือข่ายลักลอบขนถ่ายน้ำมันเขียวผิดกฎหมาย พบของกลางกว่า 23 ล้านลิตร คิดเป็นค่าปรับสูงกว่า 2,700 ล้านบาทคดีที่ 11 ตำรวจ บช.ก.ร่วมกับ สํานักงานอาชญากรรมแห่งชาติหรือ NCA จับกุม นายริชาร์ด หัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติ และเป็นผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่ต้องการตัวมากที่สุด หลังพบว่าหลบหนีมากบดานในประเทศไทยคดีที่ 12 ตำรวจไทยล่าข้ามโลก ตำรวจ บช.ก. รับตัวอดีตทหารรับจ้างชาวแคนาดา มือสังหารโหดบุกยิงมาเฟียร่วมชาติ เหตุเกิดในวิลล่าหรู จ.ภูเก็ต เมื่อปี 65คดีที่ 13 จับกุมขบวนการลักลอบค้าเกล็ดตัวลิ่น ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) จับได้ขณะเตรียมข้ามแดนส่งขายต่างประเทศ ยึดของกลางเกล็ดลิ่น น้ำหนัก 1,400 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท งานนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือกับ US.fish and wild life Service14 คดีจับจีนเทาตุ๋นคริปโท ตำรวจ บช.ก.ทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ Shut down one billion Hybrid Scam พบเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท สำเร็จได้เพราะได้รับความร่วมมือจากประเทศจีนคดีที่ 15 เดือน ต.ค.ตำรวจกองปราบได้รับความร่วมมือจากประเทศมาเลเซีย เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ารถข้ามชาติครบวงจร ลักจากมาเลเซีย ตบแต่ง อำพราง ส่งขายเมียนมา พบ 1 ปี มีรถส่งออกผ่านขบวนการนี้กว่า 2,000 คันปิดท้ายคดีที่ 16 ตำรวจสอบสวนกลางพบความเคลื่อนไหว 2 โอปป้า ชายชาวเกาหลี การข่าว การสืบสวน การประสานงานนำไปสู่ปฏิบัติการจับ 2 OPPA CASIO เจ้าพ่อเว็บพนันออนไลน์ชาวเกาหลีใต้ ที่หนีคดีมากบดานในไทย ตรวจสอบพบเงินหมุนเวียน 5,000 ล้านบาทนี่คือ 16 คดีดัง - คดีเด่น ปี 66 ผลงานของตำรวจสอบสวนกลางยุค “บิ๊กก้อง” นั่งเก้าอี้แม่ทัพบัญชาการ โดยยึดสโลแกน "มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน"