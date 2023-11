วิสาหกิจชุมชน ร่วมงาน Hemp Expo and Forum 2023 พร้อมเปิดตัว พรีเมียร์ สมาร์ท ฟาร์ม มาตรฐาน GACP

เป็นงานจัดแสดงสินค้า-นวัตกรรมกัญชง-กัญชา อีกทั้งยังมีเวทีสัมมนา ที่มีเหล่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกัญชง-กัญชา จากทั่วทุกมุมโลก มาเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ สำหรับ งาน ASIA International Hemp Expo and Forum 2023 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่าง วันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2566 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ โดยสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) เพื่อเน้นย้ำว่างานนี้คือศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมกัญชง กัญชาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียทั้งนี้ เพราะประเทศไทยมีความโดดเด่นในการเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ออกกฎหมายให้การใช้กัญชาถูกกฎหมาย ทำให้เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมกัญชา ทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยมและเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ประกอบการ การสนับสนุนจากรัฐบาลที่โดดเด่นของประเทศ ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับจุดยืนของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้บุกเบิกในการปลูกและแปรรูปกัญชง กัญชา ส่งผลให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถพัฒนาทั้งด้านเส้นใยและสารสกัดได้อย่างรวดเร็วสำหรับภายในงานมีการจัดแสดงสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมกัญชง กัญชาในด้านอุตสาหกรรมถึง 14 กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีผู้แสดงสินค้า 300 ราย คาดว่าจะมีผู้ซื้อ 10,000 ราย และผู้เข้าร่วมฟอรั่มกว่า 1,500 ราย มีไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดก็คือ “Hemp for living” ซึ่งเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์กัญชงที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน โดยนักออกแบบระดับนานาชาติมาร่วมอีกด้วยนอกจากนี้ ยังมีเวทีสัมมนาด้านกัญชง กัญชา ที่ได้รวบรวมวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ กว่า 40 ท่าน จาก 15 ประเทศกับหัวข้อ Hemp for change กับกัญชงในการปรับ และเปลี่ยน เพื่อเพิ่มโอกาส นวัตกรรม สำหรับชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า พร้อมเจาะลึกโอกาสกัญชงในประเทศญี่ปุุ่น ที่สำคัญ ยังได้ร่วมพูดคุย - แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ จากตัวอย่างธุรกิจในญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จ และชิมอาหาร Super food ที่ให้พลังงานสูงแต่แคลอรี่ต่ำ ซึ่งทำขึ้นจากเมล็ด และน้ำมันกัญชง รวมทั้งหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจอีกมากมาย นับเป็นการเจาะเทรนด์อุตสาหกรรมกัญชง กัญชาทั้งในปีนี้และปีหน้า ทำให้นักธุรกิจ นักวิชาการ รวมทั้งผู้สนใจต้องไม่พลาดงานนี้สำหรับวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers นับเป็นหนึ่งในผู้แสดงสินค้าจาก 300 ราย ที่ได้เข้าร่วมแสดงนวัตกรรมในงานนี้ โดยได้นำเสนอความก้าวหน้าของการปลูกกัญชาทางการแพทย์มาตรฐาน GACP ของพรีเมียร์ สมาร์ท ฟาร์ม พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจการปลูกกัญชาทางการแพทย์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ โดยมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจจำนวนมากนายธวัช จรุงพิรวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers กล่าวว่า งานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรม และความก้าวหน้าของการปลูกกัญชาทางการแพทย์ภายใต้มาตรฐานสากล หรือมาตรฐาน GACP ซึ่งในขณะนี้เป็นเพียงรายเดียวของเอเชียที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ซึ่งตนภูมิใจมาก เพราะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกัญชง กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ ตามภารกิจใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือ "Health for Wealth" มิติใหม่ของเศรษฐกิจสุขภาพที่ช่วยสร้างความมั่งคั่ง ในการดูแลสุขภาพ และสร้างเศรษฐกิจไทยไปพร้อมๆ กัน“ผมได้บุกเบิกในเรื่องสมุนไพรไทยมาหลายปี และพบว่า กัญชง กัญชา เป็นพืชที่มีศักยภาพมาก แต่การจะนำไปใช้ทางการแพทย์ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสร้างมาตรฐานให้นานาชาติยอมรับ ด้วยเหตุนี้ ผมจึงพยายามศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จนได้สร้าง พรีเมียร์ สมาร์ท ฟาร์ม (Premier Smart Farm) ขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบที่สำคัญในการผลิตกัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis) ขึ้น เพื่อต่อยอดการปลูกกัญชาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และในที่สุดทางพรีเมียร์สมาร์ท ฟาร์ม ภายใต้วิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers ก็ได้ผ่านการรับรอง Good Agricultural and Collection Practices for The Medical Cannabis Industry – GACP Version 2.0/2023 มาตรฐาน GACP หนึ่งเดียวของเอเชีย นับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นการผลิตกัญชาทางการแพทย์ในอนาคต”ประธานวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers ยังกล่าวอีกว่า การเข้าร่วมงาน ASIA International Hemp Expo and Forum 2023 นับเป็นโอกาสที่ดีของวิสาหกิจชุมชน ที่ได้แสดงศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่นว่า การปลูกกัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทยนั้นทำได้จริงและพร้อมที่จะต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยต่อไปในอนาคต และยังเป็นที่น่ายินดีว่า พรีเมียร์ สมาร์ท ฟาร์ม (Premier Smart Farm) มาตรฐาน GACP ได้รับความสนใจจากทั้งคนไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำไปจัดแสดง ซึ่งต่างชื่นชอบ ที่สำคัญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกัญชง กัญชาของไทยหลายคนได้เข้ามาปรึกษา การปลูก ขั้นตอนการขอมาตรฐาน ซึ่ง Thai Herb Centers ก็มีความยินดีที่จะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกมิติของกัญชง กัญชา“สำหรับผู้ที่สนใจ นอกจากภายในงานครั้งนี้แล้ว เรายังมี หลักสูตร International Cannabis Education (ICE) เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริงทั้งการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น การเข้าชมฟาร์มมาตรฐาน GACP แห่งแรกของเอเชีย การปลูกให้ได้คุณภาพ ขั้นตอนการขอนุญาตปลูก ขออนุญาตโรงสกัด ขออนุญาตผลิตอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ระบบ Cantrak ที่ใช้ปลูกแบบสมาร์ทฟาร์ม และอื่นๆ”นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนไทย ที่สามารถก้าวไปไกลถึงมาตรฐานระดับสากล สำหรับผู้ที่สนใจการอบรมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 083-979-9389 และ 092-828-5995 หรือ E-mail : info.icecourse@gmail.com