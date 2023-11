ม.แม่ฟ้าหลวงเยี่ยมชม - ร่วมตัดช่อดอกพรีเมียร์ สมาร์ท ฟาร์ม มาตรฐาน GACP หนึ่งเดียวของเอเชีย

เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนไทย ที่สามารถก้าวไปไกลถึงมาตรฐานระดับสากล สำหรับวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers ที่ริเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยคุณธวัช จรุงพิรวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ เพราะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสมุนไพรไทยในทุกมิติ หนึ่งในนั้นคือความพยายามในการยกระดับการปลูกกัญชาทางการแพทย์ให้ประสบความสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการจับมือกับพันธมิตร และศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องทำให้วิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers ได้มีแนวคิดในการสร้าง พรีเมียร์ สมาร์ท ฟาร์ม (Premier Smart Farm) ขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบที่สำคัญในการผลิตกัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis) ซึ่งจะสามารถนำไปใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการน่าเชื่อถือและปลอดภัยต่อประชาชนโดยมีการจัดทำมาตรฐานการผลิตกัญชา” (Good Agricultural Practice (GAP) for the Production of Medicinal Cannabis-GACP V.2019 and Requirement ในหัวข้อ Medical Cannabis Standard Role and Implementation ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อนำองค์กรมุ่งสู่การผลิตกัญชาทางการแพทย์ตามมาตรฐาน European Pharmacopoeia (EP) ซึ่งเป็นมาตรฐานตำรายาของสหภาพยุโรปที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในที่สุดก็สามารถผลิตกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างสมบูรณ์ตามมาตรฐานสากล หรือการปลูกกัญชาในร่มภายใต้มาตรฐาน ด้านการเกษตรและการรวบรวมที่ดี (GACP) สำเร็จโดยแนวปฏิบัติ GACP ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างกรอบการทำงานเหนือระดับเพียงหนึ่งเดียวเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพที่เหมาะสมและสม่ำเสมอในการเพาะปลูกและการผลิตพืชสมุนไพรและสารสมุนไพร ได้รับการพัฒนาโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2546 โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของพืชสมุนไพรที่ใช้ในยาสมุนไพรในตลาดการค้า ซึ่งพรีเมียร์ สมาร์ท ฟาร์ม (Premier Smart Farm) ภายใต้ วิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers ได้ผ่านการรับรอง Good Agricultural and Collection Practices for The Medical Cannabis Industry – GACP Version 2.0/2023 มาตรฐาน GACP หนึ่งเดียวของเอเชียนายธวัช จรุงพิรวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers กล่าวว่า จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลิตสมุนไพร และกัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ วันนี้ นับว่าวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers ก้าวมาใกลมากเพราะได้ก้าวสู่มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับ เป็นมาตรฐาน GACP หนึ่งเดียวของเอเชีย ซึ่งในอนาคตทางวิสาหกิจชุมชน Premier Smart Farm ภายใต้วิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers ยินดีที่จะส่งต่อองค์ความรู้ในการผลิตกัญชาทางการแพทย์ให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามาศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตกัญชาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง“ผมมีความภาคภูมิใจมากที่ได้ริเริ่มปลูกกัญชาทางแพทย์จนประสบความสำเร็จ และได้การรับรองมาตรฐาน GACP หนึ่งเดียวในเอเชีย และยินดีต้อนรับทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจและมองเห็นศักยภาพการผลิตกัญชาทางการแพทย์ในอนาคต ล่าสุด ทางทีมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการเป็นสำนักวิชาใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Applied Thai Traditional Medicine) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะ ก็ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม พรีเมียร์ สมาร์ท ฟาร์ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปลูกกัญชาให้ได้มาตรฐานทางการแพทย์ พร้อมร่วมตัดช่อดอก ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่อาจจะมีการต่อยอดความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต” ประธานวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers กล่าวทั้งนี้ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Applied Thai Traditional Medicine) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้สร้างหลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการรักษา และดูแลสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ผสานกับองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์พื้นบ้านล้านนา และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษา ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และงานวิจัย ติดตามองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ ได้อย่างมีระบบ ทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการทางสุขภาพที่มีคุณภาพ