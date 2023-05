ร่วมตอกย้ำซอฟพาวเวอร์ไทย Thai Herb Centers โชว์ผลิตภัณฑ์งาน "เทศกาลไทย โตเกียว" ครั้งที่ 23

หนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของไทยที่ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศก็คือ “การท่องเที่ยว” ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ และ “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” โดยเฉพาะศาสตร์แห่งการนวด สปา และสมุนไพรไทย ก็กำลังกลายเป็นเทรนด์ และเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ภาครัฐสนับสนุน สอดคล้องกับการเดินหน้าสู่ Medical Hub ของไทยอยู่ในขณะนี้ล่าสุด เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เดินทางไปร่วมงาน "Nuad Thai And Wellness Tourism Exhibition in Thai Festival" ณ Showa University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีท่าน professor santo hitochi ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย มาให้การต้อนรับ ที่สำคัญยังมีบริษัทและหน่วยงานชั้นนำด้านกัญชาและกัญชงของประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งอีกด้วยหนึ่งในตัวแทนหน่วยงานจากประเทศไทยที่ได้ไปร่วมงานในครั้งนี้ คือนายธวัช จรุงพิรวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers โดยได้เข้าฟังการบรรยายให้ความรู้จาก Professor Santo Hitochi (President of Showa university) เกี่ยวกับการแยกสกัดสารจากกัญชง, คุณ Micheal Bobrove (Chairman of Magic Company) ให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงของประเทศญี่ปุ่น และคุณ Prab Thakal (President of Boutique Corporation Public Company Limited) ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจกัญชาและกัญชงของประเทศไทยซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ทันสมัยและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนอกจากการร่วมรับฟังความรู้ที่เป็นประโยชน์ในตลาดกัญชา กัญชง และสมุนไพร ตลอดจนองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องแล้ว วิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers นำโดยคุณธวัช จรุงพิรวงศ์ ประธานฯ ยังพร้อมบุกตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเป็นซอฟพาวเวอร์ของไทยในญี่ปุ่น โดยได้เปิดบูทจัดแสดงสินค้าสมุนไพรในงาน Thai- Tokyo Festival 2023 ในวันเสาร์ที่ 20 - อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี และเนื่องจากสถานการณ์โดควิดที่ผ่านมาจึงงดจัดไป 2 ปี มาเริ่มจัดปีนี้เป็นครั้งแรกโอกาสนี้ นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เดินทางไปร่วมงาน โดยมีท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นมาให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมบูทและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นซอฟท์พาวเวอร์ของไทย เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์ การแสดงศิลปะวัฒนธรรม ดนตรี ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนชาวญี่ปุ่นและชาวไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเดินทางมาร่วมงานอย่างคึกคักนายธวัช จรุงพิรวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้รับเกียรติให้มาร่วมงาน Thai- Tokyo Festival 2023 หลังจากที่งดจัดไปถึง 2 ปี บรรยากาศจึงคึกคักมาก ในส่วนของวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers ได้มาร่วมออกบูทจัดแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่น่าสนใจ เช่น น้ำมันนวด ยาดม ลูกประคบ ชาอัสสัมโบราณ ตรา เดอ ที ชาระดับโลกที่สุดของความพรีเมียมจากยอดชาขาวตรา เดอ ที (Asssam White Tea Brand de.T) ผลิตจากชาอัสสัมโบราณอายุกว่า 100 ปี ฯลฯ พร้อมสาธิตการนวดฟรี แก่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับรอยยิ้มและเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการนำการนวด และสมุนไพรไทยไปเผยแพร่ในญี่ปุ่น เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นว่า ศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมทั้งสมุนไพรไทยจะเป็นหนึ่งในซอฟพาวเวอร์ทั้งในเอเชียและตลาดโลกในอนาคตอันใกล้