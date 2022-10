เดี่ยว 13 ตลกร้ายบิ๊กตู่ ป้อมเลือกข้าง โน้ส อุดม

รายการเผยแพร่ทางแอปพลิเคชั่น SONDHI APP และสถานีโทรทัศน์ NEWS1 โดย นพรัฐ พรวนสุข บก.ข่าวการเมืองและกระบวนการยุติธรรม เครือผู้จัดการ วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 นำเสนอรายงานพิเศษแม้ไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ออกมาจาก รปภ.ขับเครื่องบิน หรือบิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่โดน "โน้ส" อุดม แต้พานิช แซวเจ็บๆ ใน "เดี่ยว 13"แต่นักการเมืองที่เป็นเหล่าองครักษ์พิทักษ์บิ๊กตู่ ตลอดจนสื่อที่ยืนข้างบิ๊กตู่ ดาหน้าออกมาฟาดฟันโน้ส อุดม กันอย่างเจ็บแค้นนักร้องคนดังอย่าง "พี่ศรี" นายศรีสุวรรณ จรรยา ออกอาการ "ศรีจะไม่ทน" โดดออกมาป้องบิ๊กตู่เป็นคนแรก ประกาศว่า โน้ส อุดม ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เดี๋ยวเจอกันแล้วประสานเสียง รับลูกโดย นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายฯ สภาผู้แทนราษฎร ชี้ว่า โน้ส อุดม น่าจะทำผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จำนวนถึง 10 ประเด็นดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการสายบิ๊กตู่ ก็หวดโน้ส อุดม ว่า พูด "ข้อเท็จ" เกี่ยวกับนายกฯ ไม่ใช่ "ข้อจริง"สำนักข่าวบางแห่ง ขุดประวัติโน้ส อุดม มาด้อยค่าคืน เปิดโปงว่าเป็นสาวกคนหนึ่งของสำนักธรรมกายพร้อมตั้งทฤษฎีว่า สาเหตุที่โน้ส อุดม ฟาดบิ๊กตู่ ก็เพราะแค้นที่บิ๊กตู่ เป็นคนกวาดล้างธรรมกาย จนสิ้นความยิ่งใหญ่ขณะที่เพจเชียร์ลุงตู่บางเพจ ขนานนามโน้ส อุดมว่า "ตลกชังชาติ" กันเลยทีเดียวแต่การประณามต่อต้านโน้ส อุดม เที่ยวนี้ ถึงที่สุดก็จุดไม่ติด มิหนำซ้ำ ยังเรียกให้บรรดาคนเบื่อบิ๊กตู่กับเวลา 8 ปีของ ฯพณฯ ให้ลุกฮือออกมาปกป้องโน้ส แล้วใช้จังหวะนี้ด่าซ้ำบิ๊กตู่กันหนักกว่าเดิมอีกเหตุที่ฝ่ายสาวกบิ๊กตู่ ออกมาปั่นกระแสชี้ผิดโน้ตอุดม ไม่ได้ผล เป็นเพราะคนทั่วไป เมื่อเห็นมุขตลกใน "เดี่ยว 13" แล้ว ก็ไม่ค่อยรู้สึกเจ็บแค้นแทนบิ๊กตู่แม้แต่น้อย เพราะจะดูอย่างมีอารมณ์ขัน มันก็ขำจริงๆส่วนที่เหล่าองครักษ์ ทั้งพี่ศรี พี่สนธิยา จ้องจะเอาผิดตามกฎหมาย สังคมก็ดูจะไม่ให้ค่าเช่นกัน เพราะทั้งสองตั้งประเด็นกล่าวหาแบบโยงใยเกินไปเช่น ระบุความผิดว่าเป็นมุขตลกที่สนับสนุนม็อบล้มล้าง นี่คือ โยงไกลมากๆๆๆขนาดคนใกล้ชิดบิ๊กตู่ อย่างแรมโบ้ ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ก็ยังไม่คิดจะออกหน้ามาเล่นงานโน้สทางกฎหมาย แต่เอาคืนด้วยการด่าแทน เหยียดโน้สเป็นแค่พวก "ปากหอยปากปู" และ "เสียงนกเสียงกา" ไม่อยากใส่ใจจะเห็นว่าความน่ากลัวของเรื่องนี้ คือความพยายามบิดเบือนให้เรื่องตลก กลายเป็นเข้าข่ายยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยก เป็นความผิดอาญาเกี่ยวกับความมั่นคง มาตรา 116มาตรา 116 หรือการกระทำในลักษณะยุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ จะถือว่าบ้านเมือง แผ่นดิน เป็นผู้เสียหาย ใครก็สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจให้ดำเนินคดีกับโน้ส อุดมได้ โดยที่ตัวบิ๊กตู่เองไม่ต้องออกโรงเองหากมีการดำเนินการตามนี้จริงละก็ ประชาชนได้แตกแยกทะเลาะกันเต็มถนนอีกมีการเถียงแทนโน้สว่า ที่ผ่านมา งานแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของเขา ก็ตอดแซะผู้นำประเทศทุกยุค ไม่ใช่จ้องเล่นบิ๊กตู่คนเดียว เรื่องนี้ เป็นความจริงแค่ไหน?จากการตรวจสอบย้อนหลังของทีมงาน "ถอนหมุดข่าว" ก็พบว่า งานแสดงเดี่ยวไมโครโฟน มีมาตั้งแต่ปี 2538นายกฯ ทุกยุค โดนเขาเอามาทำมุขตลกให้คนหัวเราะ เปิดหัวด้วยนายหัว ชวน หลีกภัยบางคนถือว่าโดนแซะแรง เช่น นายสมัคร สุนทรเวช กลายเป็นมุขของโน้สว่า "เป็นรัฐบาลภายใต้การนำของคนจมูกบาน เป็นพ่อครัว ปรุงอาหาร ปรุงรัฐบาล แหลกเกือบไม่ได้ เป็นรัฐบาลเงา ถูกชักใยจากคนไกล ก็คือนายทักษิณ ชินวัตร"น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็โดนตอดเจ็บๆ ว่า "แค่มีโพยก็อ่านได้ อ่านผิด ถนน คอ-นก-รีต ประเทศซิดนีย์ และ Thank you Three time"แต่บิ๊กตู่ ก็ต้องถือว่าโดนจัดหนักยิ่งกว่าผู้นำในอดีตทั้งหลาย อาจเพราะช่วงเวลายาวนาน 8 ปี เป็นตัวสะสมวัตถุดิบให้กับโน้สมากเป็นพิเศษถามว่า มุขตลกในเดี่ยว 13 มีอันไหนที่อาจสร้างความเสียหายให้กับบิ๊กตู่หรือไม่? จริงๆ ก็มี อย่างมุขที่ว่า "จุดแข็งคือหัว จุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในนั้น" แต่ก็ขึ้นกับตัวบิ๊กตู่เอง จะรู้สึกว่าตัวเองถูกหมิ่นประมาทหรือไม่ซึ่งคนเป็นนักการเมือง โดยเฉพาะคนที่เป็นนายกฯ มา 8 ปี การตอดแซะแค่นี้ ถือว่าธรรมดามาก หนักกว่านี้ก็โดนมานักต่อนักคนที่ออกมาถอดสลัก เพื่อให้ดราม่านี้จบลงเสียที ก็คือ บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ออกมาแสดงความเห็นถึงโน้สว่า ติดตามดูเดี่ยวของโน้ส อุดม มาตลอด ชื่นชอบในความสามารถของเขา"ผมคิดว่าเขาพูดเพื่อความบันเทิงในการแสดงทอล์กโชว์ เชื่อว่าคนดูก็มีวิจารณญาณในการรับฟังเนื้อหาต่างๆ อยู่แล้ว ไม่ควรนำมาเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไร"โอ้โห ลุงป้อมซึ่งโดนโน้สแซะในเดี่ยว13 กลับไม่ถือสาเอาความ ถือว่ามาแบบเหนือชั้น พูดคำนี้ออกมาทีเดียว ชาวเน็ตแห่ชื่นชมแบบเอาไปเลยล้านไลก์