บช.ก.บุกรวบเจ้าพ่อค้างาช้างแอฟริกา เครือข่ายระดับโลก ขณะกบดานใน รร.ย่านประดิษฐ์มนูธรรม

วันนี้ ( 30 มิ.ย.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส. พล.ต.ต. มนตรี เทศขันธ์ ผบก.ป. พ.ต.อ.อรุณ วชิรศรีสุกันยา รอง ผบก.ปทส. พ.ต.อ.วิศิษฏ์ พลบม่วง ผกก.1 บก.ปทส. พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส ผกก.2 บก.ปทส. พ.ต.อ.วันพิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา ผกก.6 บก.ปทส.,พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น ผกก.2 บก.ป. พ.ต.ท.เอกพล ปัญจมานนท์ สว.กก.1 บก.ปทส., พ.ต.ต.ธานุพันธ์ สุระสะ สว.กก.2 บก.ป. และ เจ้าหน้าที่จาก U.S. Fish and Wildlife หน่วยงานคุ้มครองสัตว์ป่าของสหรัฐอเมริกา นำกำลังจับกุม นาย บุน ชิง เตา อายุ 58 ปี สัญชาติมาเลเซีย ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 391/2565 ลง 29 มิ.ย.65 ข้อหา “สมคบคิดร่วมกันกระทำความผิดค้าสัตว์ป่า สนับสนุนการฟอกเงินและอำพรางการฟอกเงิน” ได้ที่ โรงแรมแห่งหนึ่งย่านถนนประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงและเขตวังทองหลาง กทม.ทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับประสานข้อมูลจากทาง U.S. Fish and Wildlife หน่วยงานคุ้มครองสัตว์ป่าของสหรัฐอเมริกา ว่า นาย บุน ชิง เตา ผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเป็นตัวการสำคัญ หรือ godfather ของขบวนการค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าสงวนเครือข่ายใหญ่ระดับโลก เชื่อมโยงกับขบวนการลักลอบค้านอแรด งาช้างและสัตว์ป่าหายากแอฟฟริกาข้ามชาติอีกมากมาย รวมถึงยังเป็นหัวใจสำคัญที่คอยทำหน้าที่ฟอกเงินให้กับขบวนการค้าสัตว์ป่าต่างๆ ทั่วโลก จนกลายเป็นเป้าหมายรายสำคัญของทางการสหรัฐอเมริกาที่ต้องการตัว แต่เนื่องจากนายบัน ชิง เตา มักไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง เดินทางไปประเทศต่างๆ ทั่วโลกตลอดเวลา โดยเฉพาะในพื้นที่แถบทวีปแอฟริกา จึงยากต่อการติดตามตัว จนกระทั่งทราบเบาะแสว่าเจ้าตัวได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยเพื่อติดต่อธุรกิจบางอย่าง จึงร่วมกันวางแผนสืบหาเบาะแสจนสามารถตามจับกุมตัวได้ดังกล่าวสอบสวน นายบุน ชิง เตา ให้การปฏิเสธ อ้างว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าว และการเดินทางเข้ามาภายในประเทศไทยนั้น ก็เพื่อมาเจรจาติดต่อเรื่องธุรกิจน้ำมันกัญชา ส่วนที่ต้องเดินทางเข้าออกพื้นที่แอฟริกาบ่อยครั้งเป็นการไปเที่ยวพักผ่อนเพียงเท่านั้นจากตรวจสอบพบว่า เมื่อปี 58 นายบุน ชิง เตา เคยถูกตำรวจไทยจับกุมตัวหลังพบพยานหลักฐานว่าเป็นนายทุนคนสำคัญติดต่อซื้องาช้างมาจากทวีปแอฟริกา และนำงาช้างดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยผ่านทาง อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อให้กลุ่มผู้ร่วมขบวนการนำไปส่งต่อให้กับลูกค้าในพื้นที่ประเทศไทย เบื้องต้นจึงนำตัวส่ง อัยการสูงสุด ดำเนินการตามขั้นตอนส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปดำเนินคดีที่สหรัฐอเมริกาต่อไป