เพจ INL สหรัฐฯ ชม “บิ๊กหิน” ผลงานเด่น ด้านประสานงานปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

วันนี้ (22 เม.ย.) มีรายงานว่า เพจ US.Department of State : Bureau of intl Narcotics & Low Enforcement หรือ INL ซึ่งเป็น สำนักงานเกี่ยวกับป้องกันปราบปรามยาเสพติดสากล ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ข้อความแสดงความชื่นชม พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ในโอกาสครบรอบ 26 ปี ของสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (ILEA)โดยมีเนื้อหาสรุปว่าสำหรับสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรุงเทพฯ (ILEA Bangkok) หรือ The International Law Enforcement Academy of Bangkok เป็นสถาบันที่เกิดจากโครงการความร่วมมือระหว่างไทย สหรัฐอเมริกา ในการดำเนินการฝึกอบรมผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการบังคับให้เป็นไปตามกฏหมาย ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานในประเทศไทย และ หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อตั้งมาแล้วถึง 26 ปี โดย พล.ต.อ.วิสนุ เคยดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บังคับการ และยังได้สานต่อการประสานงานระหว่างประเทศ ในตำแหน่งต่างๆ เช่น กองการต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ ผู้ช่วย ผบ.ตร (ปป.)และ ในฐานะ จตช.ซึ่งได้รับมอบหมายในช่วง ต.ค. 2563 - เม.ย. 2564 ให้คุมงาน ศูนย์ปปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและเข้าเมืองผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปชก.ตร.) อย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับ