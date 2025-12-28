ไต้หวันระทึก! แผ่นดินไหว 7.0 แมกนิจูด เตรียมรับอาฟเตอร์ช็อกอีก 6.0

เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.0 แมกนิจูด บริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันออกของไต้หวัน เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 27 ธ.ค. 2568 เวลาประมาณ 23.05 น. ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้อย่างรุนแรงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน รวมถึงอาคารสูงในกรุงไทเปที่เกิดการสั่นไหวอย่างมาก
กรมอุตุนิยมวิทยาของไต้หวันรายงานว่า ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากที่ว่าการเมืองอี๋หลันไปทางทิศตะวันออกประมาณ 32.3 กิโลเมตร โดยมีความลึกอยู่ที่ 72.8 กิโลเมตร แรงสั่นสะเทือนในระดับ 4 ครอบคลุมพื้นที่ 17 เมือง รวมถึงเมือง เถาหยวน เหมียวลี่ และ จางฮว่า ขณะที่เมืองเกาสยงและผิงตงรับรู้แรงสั่นสะเทือนในระดับ 3
ท่าอากาศยานเถาหยวนพบเพดานโครงเหล็กมวลเบาร่วงหล่นลงมาในอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ ในขณะที่รถไฟฟ้าไทเปต้องเดินรถด้วยความเร็วต่ำเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ก่อนจะกลับมาให้บริการตามปกติในเวลา 23.25 น. หลังไม่พบความผิดปกติบนรางและสถานี
มีรายงานไฟฟ้าดับชั่วคราวในบางพื้นที่ของเมืองอี๋หลัน ส่วนบริษัท TSMC ได้อพยพพนักงานในโรงงานบางแห่งที่เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการเฝ้าระวัง
เฉิน ต๋าอี้ หัวหน้าส่วนพยากรณ์แผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวัน เปิดเผยว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดจากการชนกันระหว่างแผ่นเปลือกโลกฟิลิปปินส์และแผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย โดยพื้นที่เมืองฮัวเหลียนรับรู้แรงสั่นสะเทือนยาวนานถึง 21 วินาที ขณะที่พื้นที่ภาคเหนือสั่นไหวนานประมาณ 10 วินาที ทั้งนี้ได้เตือนว่าอาจเกิดอาฟเตอร์ช็อกขนาด 5.5 ถึง 6.0 แมกนิจูดตามมาภายในช่วงสัปดาห์หน้า
นอกจากนี้ แรงสั่นสะเทือนยังรับรู้ได้ไกลถึงจีนแผ่นดินใหญ่ โดยเฉพาะในเมืองฝูโจว เฉวียนโจวและเซี่ยเหมิน จนกลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโซเชียลมีเดียเวยป๋อของจีนในช่วงคืนที่ผ่านมา
