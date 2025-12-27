ด่วน! แผ่นดินไหว 7.0 เขย่าไต้หวัน กระทบถึงไทเป

วันนี้ (27 ธ.ค.) เมื่อเวลา 23.05น. ตามเวลาท้องถิ่นของไต้หวัน หรือ 22.05น. ตามเวลาในประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยาของไต้หวัน รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.0 แมกนิจูด โดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ในทะเลห่างจากเมืองอี๋หลานทางตอนเหนือของเกาะไต้หวัน ไปประมาณ 32.3 กิโลเมตร ความลึกประมาณ 72.8 กิโลเมตร
แผ่นดินไหวดังกล่าวส่งผลถึงหลายเมืองใหญ่ทั่วเกาะไต้หวัน ทั้งอี๋หลาน,เมืองหลวงไทเป, ฮัวเหลียน, เถาหยวน, ไถจง, เจียอี้ ฯลฯ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือและตอนกลางรู้สึกถึงความรุนแรงได้ระดับ 4 (จากทั้งหมด 7 ระดับ ตามมาตรวัดของไต้หวัน) ซึ่งระดับ 4 นั้นทำให้ คนรู้สึกตกใจ สิ่งของในบ้านอาจตกหล่น รถยนต์สั่นไหวได้ ส่วนพื้นที่ทางใต้ของเกาะไต้หวันนั้นสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวในระดับ 2
อ้างอิง >>https://www.cwa.gov.tw/V8/E/E/EQ/EQ114156-1227-230555.html