เด็กชายทำมงกุฎทองคำหนัก 2 กก. มูลค่า 10 ล้านบาท ที่จัดแสดงอยู่ในนิทรรศการร่วงเสียหาย! หลังอยากให้แม่ถ่ายรูปได้ชัดๆ

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา "จางข่ายอี้" อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวจีน ซึ่งมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียกว่า 13.6 ล้านคน ได้อัดคลิประบายความในใจ หลังมงกุฎเฟิ่งหวงทองคำที่สามีของเธอทำให้เป็นของขวัญในวันแต่งงาน ถูกเด็กชายทำเสียหายระหว่างจัดแสดงในนิทรรศการ
โดยกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นภาพแม่ลูกคู่หนึ่ง ซึ่งผู้เป็นแม่กำลังถ่ายรูปมงกุฎด้วยโทรศัพท์มือถือ ขณะที่ลูกชายวัยประถมพยายามเช็ดทำความสะอาดคราบสกปรกที่ฝากระจกครอบแท่นโชว์ เพื่อให้แม่สามารถถ่ายภาพได้ชัดขึ้น
ทว่าดูเหมือนตัวฝากระจกจะไม่ได้ยึดติดกับแท่นโชว์ไว้ดีนัก จึงทำให้มงกุฎหล่นลงมากระแทกพื้นและได้รับความเสียหายอย่างหนัก
จางซึ่งตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน บอกว่าเธอกับสามีรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก เพราะมงกุฎดังกล่าวมีความหมายสำหรับพวกเขา มันเป็นตัวแทนของความรักที่พวกเขามีให้กัน โดยสามีของเธอ ซึ่งเป็นศิลปิน เป็นคนออกแบบและสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง เพื่อให้เธอได้สวมใส่ในวันแต่งงานโดยเฉพาะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับทองคำรายหนึ่งระบุว่า ต้นทุนการผลิตน่าจะอยู่ที่ราวๆ 200,000-400,000 หยวน (ประมาณ 1,000,000-2,000,000 บาท) และหากอิงจากราคาทองคำ ณ ปัจจุบัน คาดว่ามงกุฎทองคำหนัก 2 กิโลกรัมนี้จะมีมูลค่าเกือบ 2 ล้านหยวน (ประมาณ 10 ล้านบาท) เลยทีเดียว
นอกจากนี้ จางบอกว่าเธอรู้สึกเสียใจมาก เพราะเฟิ่งหวงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคล พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ทำให้เธอกังวลว่า นี่อาจเป็นลางร้ายและอาจมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตสมรส และลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมา
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตต่างปลอบใจเธอว่าของสำคัญเสียหายก็ถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ไปแทน
ตามรายงาน มงกุฎนี้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ X ในกรุงปักกิ่ง ร่วมกับผลงานของศิลปินอีก 86 คน ในธีมของ “ความรัก” โดยสามีของจาง ซึ่งกำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่ Central Academy of Fine Arts เป็นผู้ริเริ่มจัดนิทรรศการ
ทั้งนี้ จางบอกว่า ที่เธอออกมาโพสต์นั้นไม่ใช่เพราะต้องการเรียกร้องค่าชดเชย เนื่องจากพวกเขาซื้อประกันสำหรับมงกุฎไว้แล้ว เพียงแต่อยากเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะชมงานนิทรรศการ และอย่าเอาแต่เล่นโทรศัพท์มือถือ
หลังคลิปวิดีโอของจางถูกเผยแพร่ออกไป ก็มียอดไลก์สูงถึง 180,000 ไลก์ พร้อมคอมเมนต์อีก 35,000 คอมเมนต์ โดยชาวเน็ตต่างถกเถียงกันว่าใครควรเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น “ฉันมักเห็นรอยนิ้วมือบนตู้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ซึ่งเป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่า ดูเหมือนว่าการสัมผัสตู้จะเป็นเรื่องปกติ” และ “เวลาที่เราติดตั้ง เรามักจะเขย่าแท่นวางเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าวัตถุที่จัดแสดงได้รับการป้องกันอย่างดี แม้ว่าจะมีบางคนแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ตาม”
