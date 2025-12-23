วาระ 50 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน ผู้นำภาคธุรกิจ–การศึกษา จับมือผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางจีน-อาเซียน

เปิดความร่วมมือไทย–จีน วาระ 50 ปีความสัมพันธ์ โดย ดร.ดาวิน หยาง นายกสมาคมการค้าอาเซียน–จีน ประธานจัดงาน ผู้นำภาคธุรกิจ–การศึกษา จับมือผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางจีน-อาเซียน “แอร์ อาทิตยา เจนจบเขต” นางงามสายธุรกิจ ร่วมงาน MOU ในฐานะแขกรับเชิญและสักขีพยาน
ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน เครือข่ายผู้นำด้านการค้า การศึกษา และภาคธุรกิจจากทั้งสองประเทศ ได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อวางรากฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ผลักดันประเทศไทยสู่บทบาท ศูนย์กลางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียน
พิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้แทนระดับสูงจากหลายภาคส่วน โดยมี แอร์ อาทิตยา เจนจบเขต นางงามสายธุรกิจและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้าร่วมงานในฐานะ แขกรับเชิญและสักขีพยาน สะท้อนภาพลักษณ์ของ Soft Power ไทยยุคใหม่ ที่เชื่อมโยงธุรกิจ การศึกษา และโอกาสทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
แรงขับเคลื่อนจากฝั่งไทย
ความร่วมมือครั้งนี้นำโดยเครือข่ายองค์กรสำคัญ อาทิ
ดร.ดาวิน หยาง นายกสมาคมการค้าอาเซียน–จีน
ดร.อภิชาติ ประสิทธิ์นภทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ และ พันธมิตร REP
กรรมการบริษัท ซียู นิเทศ เอ็กซ์เทนชั่น จำกัด
คุณดำรงศักดิ์ มนัสวานิช ประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เขตห้วยขวาง
คุณวุฒิพร เดี่ยวพานิช นายกสมาคมสิทธิผู้บริโภค
นายเรืองชัย จินตรุ่งเรืองชัย
นายกสมาคม สมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
รวมถึง สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (SME Council) นำโดย
นายสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาฯ
นายชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล รองประธานอาวุโส
นายนิรันดร์ ทองหยูแก้ว ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ไทย–จีน
พันธมิตรหลักจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ด้านฝ่ายจีน ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารระดับสูงของ Anhui Business College สถาบันชั้นนำด้านธุรกิจและอีคอมเมิร์ซ ได้แก่
หวง จี้เซิง รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรค
หวัง ฉงฮุย คณบดีคณะอีคอมเมิร์ซ
เย่ ซิง ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ
หลิว เฉา ผู้อำนวยการฝ่ายการสอนและการวิจัยด้านการตลาด
หลี่ เหรินเซี่ย ผู้อำนวยการฝ่ายการสอนและการวิจัยด้านโฆษณาและการวางแผนสื่อครบวงจร
เป้าหมายความร่วมมือ: คน เทคโนโลยี และอนาคตไทย
สาระสำคัญของ MOU มุ่งเน้น การพัฒนาบุคลากรด้าน IT และเทคโนโลยีขั้นสูง
การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากจีนมาถ่ายทอดและแปลงเป็น ทักษะของคนไทย
ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาไทย–จีน เพื่อสร้างกำลังคนที่ตลาดโลกต้องการ
วางรากฐานให้ไทยเป็น Hub การศึกษา เทคโนโลยี และนวัตกรรมของอาเซียน
ความร่วมมือครั้งนี้ถูกมองว่าเป็น จุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่สำหรับคนไทยรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพและความมุ่งมั่น ซึ่งอาจก้าวขึ้นเป็น “รุ่นแรก” ที่เปลี่ยนชีวิตและสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวผ่านทักษะและองค์ความรู้ระดับสากล ขอขอบคุณโรงเรียนนานาชาติ สิงคโปร์ เอื้อเฟื้อสถานที่