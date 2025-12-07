ชายพบรอยเลือดปริศนาที่บันไดของอาคาร ตามไปจนสามารถช่วยชีวิตคนไว้ได้!

ได้รับคำชมอย่างล้นหลาม! สำหรับชายแซ่เฉินจากเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง หลังเขาพบรอยเลือดปริศนาบริเวณบันได เกิดเอะใจและตามไปจนสามารถช่วยชีวิตคนคนหนึ่งเอาไว้ได้
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นประมาณกลางเดือนที่แล้ว ระหว่างที่นายเฉินกำลังขึ้นบันไดของอาคารเพื่อกลับที่พักหลังจากเลิกงานตอนตี 2 เขาก็พบกับร่องรอยของของเหลวบางอย่างที่หยดตลอดทางขึ้นบันไดชั้น 2
ตอนแรกนายเฉินคิดว่า น่าจะมีใครทำเครื่องดื่มหก เลยไม่ได้คิดมากอะไร กระทั่งขึ้นไปถึงชั้น 3 เขาก็พบกับรอยมือเปื้อนเลือดขนาดใหญ่บนกำแพง พร้อมคราบเลือดหน้าประตูบ้านของพักห้องหนึ่ง จึงตัดสินใจเคาะประตูเพื่อสอบถาม
ด้านเจ้าของห้องบอกว่า มีชายซึ่งอ้างว่าอาศัยอยู่ในอาคารถัดไปมาเคาะห้องเขา ก่อนที่จะรู้ตัวว่าเคาะผิดห้องและจากไป โดยเจ้าของบอกว่า เขาคิดว่าชายคนดังกล่าวน่าจะเมา เพราะได้กลิ่นกลิ่นแอลกอฮอล์ชัดเจน ทว่าเนื่องจากไฟตรงทางเดินค่อนข้างมืด ประกอบกับเขาแค่แง้มประตูออกมาดูเฉยๆ จึงไม่แน่ชัดว่า ชายคนนี้ได้รับบาดเจ็บและมีเลือดออกหรือไม่
หลังจากได้รับข้อมูล นายเฉินก็เดินไปที่อาคารถัดไปและได้พบชายวัยประมาณ 30 ปี อยู่ในสภาพมึนเมา นอนหมดสติอยู่ที่พื้นของชั้น 2 โดยมีเลือดไหลออกมาจากข้อมือขวา
เมื่อเห็นดังนั้น นายเฉินจึงโทร.แจ้งตำรวจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รีบมายังที่เกิดเหตุ โดยเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อหาสมาชิกในครอบครัวของชายคนนี้ และโทร.เรียกรถพยาบาล เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งตัวชายคนนี้ไปโรงพยาบาล
เบื้องต้นจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่พบว่าชายคนดังกล่าวได้ดื่มเหล้ากับเพื่อนในเย็นวันนั้น แล้วเกิดลื่นล้ม ถูกเศษกระเบื้องบาดระหว่างกลับบ้านเพียงลำพัง ทว่าด้วยอาการมึนเมา ทำให้เขาไม่รู้ว่าตนเองได้รับบาดเจ็บ
"เมื่อมึนเมาความเจ็บปวดจะหายไปบางส่วน ต้องขอบคุณนายเฉิน หากนายเฉินไม่เอะใจ ชายคนนี้คงไม่รอดชีวิต" เจ้าหน้าที่กล่าว
ทั้งนี้ ปัจจุบันชายคนนี้พ้นขีดอันตรายและปลอดภัยแล้ว
ที่มา : 深夜樓道內驚現血手印 杭州男連追2棟樓救回一條人命