ตูบน้อย 3 ขา ชะตาพลิกผัน! จากที่เกือบถูกการุณยฆาต ฝ่าฟันอุปสรรคจนกลายเป็นสุนัขตำรวจสุดแกร่ง (มีคลิป)

หากใครกำลังท้อ เรื่องราวอันน่าทึ่งของเจ้า "ปาตุ้น" สุนัขพันธ์เบลเยี่ยม มาลินอยส์ (Belgian Malinois) ที่เกิดมาพร้อมกับความพิการที่ขาหน้าซ้ายแต่กำเนิด ทำให้ใช้งานได้แค่ 3 ขา แต่มันก็ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา ฝ่าฟันอุปสรรคจนกลายเป็นสุนัขตำรวจสุดแกร่ง อาจสร้างแรงบันดาลใจและทำให้คุณกลับมามีกำลังใจอีกครั้ง!
โดยเจ้าปาตุ้นเกิดในเดือนมิ.ย.2019 ที่คอกสุนัขของหน่วยปฏิบัติการพิเศษภายในสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเขตซีชวน เมืองหนานหยาง มณฑลเหอหนาน แม้พ่อแม่ของมันจะเป็นถึงสุนัขตำรวจชั้นยอด แต่เพราะความพิการสัตวแพทย์จึงเล็งเห็นถึงความลำบากและความทุกข์ทรมานในการดำเนินชีวิต เลยแนะนำให้ทำการุณยฆาต
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เลือกที่จะยกปาตุ้นให้กับชาวบ้านเลี้ยงดูแทน ทว่าด้วยลักษณะนิสัยและสัญชาตญาณอันแข็งแกร่งของสุนัขสายพันธุ์นี้ ก็ทำให้เจ้าปาตุ้นซุกซนและก้าวร้าวเกินกว่าที่พวกเขาจะเลี้ยงไหว สุดท้ายจึงถูกส่งตัวกลับมาที่หน่วย
พอได้กลับมา เจ้าปาตุ้นก็มักจะคอยเฝ้าดูสุนัขตัวอื่นที่ได้รับการฝึกฝนจากครูฝึกด้วยความตั้งใจ ทั้งยังแสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการอยากมีส่วนร่วมจนครูฝึกแซ่หลี่ วัย 46 ปี ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสุนัขตำรวจในหน่วยตำรวจมากว่า 24 ปี ตัดสินใจให้โอกาสเจ้าปาตุ้น
ในตอนแรกเพื่อนร่วมงานของหลี่ค่อนข้างกังขาในความพิการแต่กำเนิดของปาตุ้น แต่หลี่กลับสังเกตเห็นว่า ถึงปาตุ้นจะเสียสมดุลในการทรงตัวและได้รับบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้ง แต่มันกลับมีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากมาย ทั้งความกล้าหาญไม่เกรงกลัวใคร ความแข็งแกร่ง พละกำลัง แรงกัดที่น่าประทับใจ รวมทั้งความอดทนต่อแรงกดดันและความเครียดสูง
นอกจากนี้ เมื่อได้รับมอบหมายให้ค้นหาวัตถุอันตราย ปาตุ้นก็สามารถระบุตำแหน่งได้ทันที ด้วยสัญชาตญาณอันเฉียบแหลม ไร้ซึ่งความลังเลนี้ ภายหลังบรรดาครูฝึกเลยต่างยอมรับในความสามารถของเจ้าปาตุ้น
ในเดือนก.ค.2021 ปาตุ้นที่อายุเพียง 2 ขวบ ก็สามารถสอบผ่านการทดสอบ กลายเป็นสุนัขตำรวจและได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นสุนัขควบคุมการจลาจลอย่างเป็นทางการ
เพื่อช่วยเหลือเจ้าปาตุ้น หลี่ได้ประดิษฐ์สายรัดพิเศษขึ้นมา โดยเขาเลือกที่จะแบกเจ้าปาตุ้นไว้บนหลังระหว่างปฏิบัติภารกิจ ถึงจะดูสบายไปหน่อย แต่เจ้าปาตุ้นก็ยังคงมีความตื่นตัวและระแวดระวังตามสัญชาตญาณของสุนัขตำรวจ
“พวกเราเป็นเพื่อนกัน” หลี่กล่าว พร้อมเสริมว่า “พวกเรามีสายสัมพันธ์ที่แบ่งปันความยากลำบากและความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน”
สืบเนื่องจากในปี 2016 หลี่ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาระหว่างการฝึกซ้อม ทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดถึง 2 ครั้ง หลังจากนั้นมาเขาก็ไม่สามารถเดินเหินได้ตามปกติ ต้องนั่งวีลแชร์ หรือไม่ก็ต้องใช้ไม้ค้ำยันช่วยพยุงเท่านั้น ซึ่งในฐานะเจ้าหน้าที่หน่วยสวาต (SWAT) การสูญเสียในครั้งนี้ ทำให้หลี่รู้สึกสิ้นหวังและไร้ค่า ทว่าความคิดของเขากลับเปลี่ยนไปเมื่อได้พบกับปาตุ้น
"หลังจากได้ใช้เวลาอยู่กับปาตุ้น ผมก็ตระหนักได้ว่า ปาตุ้นไม่เคยมองว่าการมี 3 ขาเป็นข้อด้อยเลย หนำซ้ำมันกลับเผชิญหน้ากับการฝึกและการทำงานด้วยความกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก ซึ่งมันกลายเป็นแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้า ว่าขนาดสุนัขยังฮึดสู้ขนาดนี้เลย แล้วทำไมผมต้องยอมแพ้ด้วยล่ะ?" หลี่กล่าว
นับแต่นั้นมา หลี่ก็กลับมาฝึกซ้อมโดยมีเจ้าปาตุ้นคอยอยู่เคียงข้าง จนขาของเขากลับมาใช้การได้ดีอีกครั้ง
"ไม่มีใครเชื่อว่าปาตุ้นจะสอบผ่าน แต่มันก็ทำได้ ปาตุ้นไม่ได้เป็นแค่สุนัขพิการธรรมดาๆ มันเป็นสหายที่ได้รับตราสัญลักษณ์สุนัขตำรวจซึ่งได้มาจากความสามารถอันยอดเยี่ยม” หลี่กล่าว
เรื่องราวของปาตุ้นสร้างแรงบันดาลใจและความประทับใจให้แก่ผู้คนมากมาย พร้อมคอมเมนต์ เช่น “จู่ๆ ฉันก็มีน้ำตา” และ “สุดยอดมาก มันมีพลังชีวิตที่เข้มแข็งและแข็งแกร่ง ยอดไปเลยเจ้าปาตุ้น"
