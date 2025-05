อดใจไม่ไหว! &'ฝูไจ่&' สุนัขตำรวจพันธุ์คอร์กี้ตัวแรกของจีน พุ่งไปงับไส้กรอกของเด็กน้อย ระหว่างลาดตระเวน (มีคลิป)

อนึ่ง ฝูไจ่เกิดเมื่อ 28 ส.ค.2023 และได้รับการฝึกฝนเพื่อเป็นสุนัขตำรวจ ณ ฐานสุนัขตำรวจ สังกัดสำนักงานความมั่นคงสาธารณะประจำอำเภอชางเล่อในเมืองเหวยฟาง มณฑลซานตง ตอนอายุได้ 2 เดือน ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นสุนัขตำรวจตัวสำรองในเดือน ม.ค.2024 และเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นสุนัขตำรวจเต็มตัวในเดือน ต.ค.ของปีเดียวกัน

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา ขณะที่ฝูไจ่กำลังลาดตระเวนอยู่นั้น จู่ๆ มันก็เหลือบไปเห็นไส้กรอกย่างหอมๆ ในมือหนูน้อย เลยก้าวเท้าให้เร็วขึ้นก่อนที่จะพุ่งตัว งับไส้กรอกไป 1 คำ แล้วก็จากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ท่ามกลางฝูงชนที่อดยิ้มและหัวเราะไม่ได้ด้านแม่ของหนูน้อยบอกว่า ลูกสาวกินไส้กรอกจนหมดโดยไม่ปริปากบ่นเลยสักคำครูฝึกกล่าว พร้อมเสริมว่า นับแต่นี้การฝึกเรื่องการปฏิเสธอาหารจะเข้มงวดมากยิ่งขึ้น“กับเจ้าตูบที่น่ารักอย่างฝูไจ่ ใครจะไปโกรธลง” "น้องแค่หิว" "อดใจไม่ไหวจริงๆ" และ “ถึงเวลาปรับปรุงมื้ออาหารของฝูไจ่แล้ว จะได้ทนต่อสิ่งยั่วยวนได้”ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ครูฝึก 2 คน ได้พาฝูไจ่ ไปที่โรงเรียนอนุบาล เพื่อไปหาหนูน้อย และมอบไส้กรอก พร้อมของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้หนูน้อยและคุณแม่แม่ของหนูน้อยกล่าวที่มา : China’s first corgi police dog in trouble again – this time for stealing sausage during patrol (SCMP)