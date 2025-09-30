คุณพระ! หญิงจีนพลัดตกบ่อน้ำร้างที่มีงู เกาะผนังรอความช่วยเหลือนาน 54 ชม. เกือบยอมแพ้ แต่อดทนสู้เพราะนึกถึงครอบครัว

เหตุการณ์สุดสะพรึงเกิดขึ้นในวันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมา เมื่อหญิงแซ่ฉิน วัย 48 ปี ซึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ภายในป่าของเมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี้ยน ได้เกิดพลัดตกลงไปในบ่อน้ำร้าง ลึก 8 เมตรที่มีงูอยู่อย่างไม่คาดคิด
โดยครอบครัวของนางฉินสังเกตเห็นถึงการหายตัวไปของเธอและรีบออกตามหา แต่ก็ไม่พบ จึงเข้าแจ้งความกับตำรวจในช่วงบ่ายของวันที่ 14 ก.ย.
วันรุ่งขึ้นลูกชายของนางฉินได้ติดต่อศูนย์กู้ภัยฉุกเฉินจิ้นเจียง รุ่ยถง บลูสกาย เพื่อขอความช่วยเหลือ โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัย 10 นาย พร้อมโดรนที่ติดกล้องถ่ายภาพความร้อน ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ทว่าหลายชม.ผ่านไปก็ยังตามหาไม่พบ กระทั่งเวลาประมาณ 13.45 น. พวกเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังขึ้นเบาๆ พอเดินตามเสียงไป ก็พบบ่อน้ำที่ปกคลุมไปด้วยวัชพืช เจ้าหน้าที่รีบเคลียร์วัชพืชออก และในที่สุดพวกเขาก็พบตัวนางฉินที่อยู่ในสภาพซีดเซียวจากการแช่อยู่ในน้ำมาเป็นเวลานาน โดยมือของเธอเกาะอยู่กับรอยแตกของผนังบ่อ เพื่อประคองตัวไม่ให้จมลงไป
ภายหลังนางฉินเปิดเผยว่า โชคดีที่เธอว่ายน้ำเป็น เลยลอยตัวอยู่เหนือน้ำได้โดยการเกาะหินก้อนหนึ่งที่อยู่ตรงผนัง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงสร้างบ่อที่ส่วนบนแคบและส่วนล่างกว้าง ทำให้เธอไม่สามารถปีนขึ้นไปได้ หลังจากรวบรวมสติได้ เธอก็ใช้มือข้างหนึ่งจับก้อนหินเอาไว้ ส่วนมืออีกข้างก็พยายามขุดก้อนหินออกมา 3 ก้อน เพื่อใช้เป็นที่เหยียบชั่วคราว และทนเกาะอยู่แบบนั้นนานเกือบ 3 วัน
“มีหลายครั้งที่ฉันรู้สึกสิ้นหวังจนแทบขาดใจ ก้นบ่อนั้นมืดสนิท ยุงก็ชุม ทั้งยังมีงูว่ายไปมา ฉันโดนยุงกัดเต็มตัว แถมโดนงูกัดเข้าที่แขนด้วย โชคดีที่มันไม่มีพิษและไม่เป็นอันตรายร้ายแรง” นางฉินกล่าว พร้อมเสริมว่า เธออยากยอมแพ้นับครั้งไม่ถ้วน แต่พอนึกถึงหน้าพ่อแม่ที่แก่ชรา สามี ลูกสาวที่เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัย และคิดว่าหากขาดเธอไปแล้วพวกเขาจะอยู่อย่างไร มันก็ทำให้เธอฮึดสู้และบอกกับตัวเองว่าให้อดทนไว้จนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึง
หลังจากได้รับการช่วยเหลือ นางฉินก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที จากผลการตรวจร่างกาย ซี่โครงของเธอหักสองซี่ มีอาการปอดรั่วเล็กน้อย มือของเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสและเป็นแผลจากการเกาะผนังบ่อน้ำ จึงต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ
หลังเรื่องราวของเธอถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์ พร้อมคอมเมนต์ เช่น “เหลือเชื่อ พลังใจที่คนเราเรียกมาใช้ในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายนั้นน่าทึ่งมาก” “เธอแข็งแกร่งมาก ขอบคุณที่ความช่วยเหลือมาถึงได้ทันเวลา ฉันรู้สึกโล่งใจที่งูไม่มีพิษ” และ “แค่จินตนาการก็รู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกแล้ว บาดแผลทางจิตใจจะคงอยู่ไปตลอดเธอโชคดีเหลือเกินที่รอดมาได้”
ที่มา : China woman falls into old well, circled by snakes, clings to wall for 54 hours before rescue (SCMP)
湖南大媽墮8米廢井遭蛇咬 指摳石縫苦撐54小時 (Sing Tao Daily)