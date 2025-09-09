เก่งสุดๆ! ตูบนักเก็บขวด ขยันทุกวัน ทำเงินให้เจ้าของไปแล้วครึ่งแสน

แม้แต่เจ้าตูบก็ยังทำงานนะ! สุนัขพันธุ์เฟรนช์ชี่ หรือเฟรนช์บูลด็อก จากเมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ หลังมันเก็บขวดพลาสติกตามท้องถนนมากว่า 5 ปี สร้างรายได้ให้เจ้าของไปแล้วกว่า 10,000 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท) แถมยังมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ จนได้รับฉายา "นักเก็บสะสมขวดที่ตรงเวลาที่สุด"
ทุกวันเจ้าตูบอายุ 5 ขวบครึ่งจะออกไปเก็บขวด 3 รอบ คือ เช้า เที่ยง และเย็น แต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที ซึ่งพอรู้สึกเหนื่อย มันก็จะกลับไปพักเองอัตโนมัติ โดยนายจาง ซึ่งเป็นเจ้าของจะเป็นคนถือกระสอบไว้ให้มันเอาขวดมาใส่
แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยวิธีการฝึก แต่ความเป็นทีมเวิร์คระหว่างนายจางกับเจ้าตูบก็เห็นได้อย่างชัดเจน
ในช่วงแรก เจ้าตูบเก็บขวดได้รายได้อยู่ที่ 20 หยวน (ประมาณ 100 บาท) อย่างไรก็ตาม ความมุ่งมั่นและมีวินัยของมันก็แปรเปลี่ยนเป็นรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
และยิ่งพอนายจางแชร์คลิปวิดีโอของเจ้าตูบลงบนโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน ก็ทำให้ผู้คนต่างรู้สึกเอ็นดูกันเป็นแถบๆ จนบัญชีโต่วอินมีผู้ติดตามกว่า 80,000 คน
ภายหลังเจ้าตูบกลายเป็นที่รู้จักไปทั่ว ขนาดเจ้าของร้านแถวนั้นยังอดไม่ได้ ต้องเตรียมขวดมาวางไว้ให้มันเก็บ ซึ่งแค่ 25 นาที เจ้าตูบตัวนี้ก็เก็บขวดพลาสติกไปได้มากถึง 5 กิโลกรัม ทำเงินไป 15 หยวน (ประมาณ 75 บาท) ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
"ก่อนที่มันจะโด่งดัง มันทำรายได้จากการเก็บขวดประมาณวันละ 12 หยวน แต่พอกลายเป็นไวรัล ร้านค้าใกล้ๆ ทุกร้านต่างเก็บขวดไว้ให้มัน แค่เก็บขวดอย่างเดียวก็ทำรายได้มากกว่า 50 หยวน (ประมาณ 250 บาท) ต่อวันแล้ว” นายจางกล่าว
ด้วยการสนับสนุนจากผู้คน ทำให้รายได้จากการขายขวดรายเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 หยวน (ประมาณ 5,000 บาท) ซึ่งพอรวมกับรายได้จากการทำคลิป พวกเขาก็ได้รายได้มากถึง 3,000-4,000 หยวน (ประมาณ 15,000-20,000 บาท) ต่อเดือน
ทั้งนี้ นายจางตั้งใจที่จะนำเงินที่ได้รับจากการทำคลิปวิดีโอไปบริจาค เพื่อช่วยเหลือบรรดาสัตว์จรจัด
หลังเรื่องราวของเจ้าตูบถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็น เช่น "เจ้าตูบสุดกตัญญู" "หมานำโชค" "ตูบสุดประเสริฐ หาเงินเลี้ยงตัวเอง" "เก็บเงินได้มากกว่าฉันอีก" "แม้แต่หมายังหาเงินได้มากกว่าฉัน" “ถ้าฉันเลี้ยงสุนัขแบบนี้มากกว่า 100 ตัว ฉันคงรวยและอยู่เฉยๆ ได้อย่างสบายๆ” "มันหาเงินซื้อข้าวกินเองได้ ไม่มีคำไหนได้มาฟรีๆ เลยสักคำ!” และ “รับลูกศิษย์ไหม? มาสอนแมวฉันหน่อยสิ!"
