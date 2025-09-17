สาวสุดงง! จู่ๆได้รับเงิน 2.5 แสน จากแฟนเก่าที่เธอปฏิเสธคำขอแต่งงานไปถึง 2 ครั้ง พร้อมจดหมาย...รู้ความจริงถึงกับน้ำตานอง

"หูซินเหยา" สาววัย 22 ปี จากนครฉงชิ่ง ผู้ป่วยเป็นโรคหายากและต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยมาตั้งแต่อายุ 14 ปี ได้รับเงินจำนวน 50,000 หยวน (ประมาณ 250,000 บาท) พร้อมจดหมายจากแฟนเก่าที่เธอเคยปฏิเสธคำขอแต่งงานไปถึง 2 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ข้อความในจดหมายก็ทำให้เธอต้องหลั่งน้ำตา เมื่อได้รับรู้ความจริง...
ตามรายงาน หูป่วยเป็นโรคหลอดเลือดขนาดเล็กอักเสบ (IgA vasculitis) ซึ่งส่งผลต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย และทำให้เธอต้องเผชิญกับภาวะแทรกซ้อน ทั้งไตวาย หัวใจล้มเหลว เลือดออกในทางเดินอาหาร และกระดูกตาย โดยเธออาศัยเงินเก็บจากการทำงานพาร์ตไทม์ และเงินที่ได้รับจากการบริจาคมาจ่ายค่ารักษา
ในเดือนม.ค.2024 หูได้พบกับเซียว ตำรวจอาสาจากเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ผ่านการแนะนำของคนใกล้ชิด แม้เขาจะรู้ว่าเธอป่วยแต่เขาก็รักเธอ และขอเธอแต่งงานถึง 2 ครั้งภายในเวลา 2 เดือน
ทว่าหูไม่อยากเป็นภาระของเขา เนื่องจากอาการของเธอแย่ลงเรื่อยๆ เลยปฏิเสธและขอเลิก ถึงอย่างนั้น เซียวก็ยังคงคอยดูแลและปกป้องหูอย่างเงียบๆ โดยเขาหาเวลาไปทำงานงานพาร์ตไทม์หลายแห่ง หลังจากเลิกงานประจำ และแอบบริจาคเงินที่ได้ให้เธอโดยใช้นามแฝง รวมเป็นเงินกว่า 80,000 หยวน (ประมาณ 400,000 บาท)
ในเดือนส.ค.ที่ผ่านมา หูได้เข้าพิธีวิวาห์กับตัวเอง เธอมองว่า การแต่งงานกับตัวเองเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการมีชีวิตอยู่ต่อไป แม้ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยก็ตาม โดยเธอยังประกาศแผนการสร้างบ้านพักสำหรับผู้ป่วย หวังรวบรวมผู้ป่วยที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน มาอยู่ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนกันและกัน
แต่ในช่วงปลายเดือนเดียวกันนั้น เธอก็ได้รับรู้ข่าวร้ายจากเพื่อนของเซียว ว่าเซียวจากไปแล้ว ด้วยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันแบบรุนแรง ในวัยเพียง 26 ปี ซึ่งก่อนที่จะเสียชีวิต เซียวได้ฝากเพื่อนของเขาให้นำจดหมายและเงินมาให้กับหู
"ผมรู้ว่าสร้างบ้านพักผู้ป่วยเป็นความฝันที่คุณใฝ่ฝันมาตลอด ผมอยากยกเงินทั้งหมดนี้ให้กับคุณ 2 เดือนที่ได้ใช้เวลาร่วมกันเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขที่สุดในชีวิต สัญญากับผมนะ ไม่ว่าวันข้างหน้าจะลำบากสักแค่ไหน คุณต้องอยู่ดูโลกใบนี้แทนผมนะ” ข้อความในจดหมายของเซียว
หูรู้สึกเสียใจมาก เมื่อได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมด เธอติดต่อพ่อแม่ของเซียว เพื่อที่จะคืนเงินให้ แต่พ่อแม่ของเขายังคงยืนกรานที่จะเคารพในการตัดสินใจของลูกชาย และสนับสนุนให้เธอทำตามความฝันให้สำเร็จ
"นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ฉันก็ถือว่าพ่อแม่ของเขาเป็นเหมือนพ่อแม่ของฉัน ตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ ฉันจะดูแลพวกท่านให้ดีที่สุด" หูกล่าว
ทั้งนี้ ปัจจุบัน หูเจอสถานที่ที่เหมาะกับการสร้างบ้านพักผู้ป่วยของเธอแล้ว โดยคาดว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้น พร้อมเปิดบริการในช่วงสิ้นเดือนต.ค.ของปีนี้
