ชีวิตต้องไปต่อ! ชายไร้แขน ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา เขียนพู่กันจีนด้วยเท้า รับจ๊อบเป็นไรเดอร์ หาเลี้ยงครอบครัว

นักสู้ไร้แขน! กลายเป็นที่ชื่นชมของชาวเน็ต สำหรับ "หลี่เซี่ยงหยาง" ชายวัย 30 ปี จากมณฑลหูหนาน ผู้สูญเสียแขนทั้งสองข้างไปตั้งแต่ยังเด็ก แต่ก็ไม่ยอมแพ้ มุ่งมั่นทำงาน ดิ้นรนหาเงินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
โดยนายหลี่เติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่กับภรรยาและลูก 2 คน เขาสูญเสียแขนทั้ง 2 ข้างไปตอนอายุ 4 ขวบ จากการถูกไฟฟ้าช็อต
“สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ผมทำได้แค่เดินหน้าต่อไป ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมานั่งจมปัก หรือคร่ำครวญถึงสิ่งที่มันผ่านไปแล้ว” หลี่กล่าว
ดังนั้น เขาจึงฝึกเขียนพู่กันจีนด้วยเท้าตั้งแต่ 8 ขวบ และนำผลงานไปขาย เพื่อนำเงินมาจุนเจือครอบครัว ซึ่งหลี่ก็ยังทำเช่นเดิมจวบจนทุกวันนี้
อย่างไรก็ตาม พอลูกๆ จะต้องไปโรงเรียน ค่าจ่ายก็เพิ่มมากขึ้น เดือนก.ค.ที่ผ่านมา หลี่จึงตัดสินใจเปลี่ยนไปตั้งแผงขายผลงานของเขาในตอนกลางคืน และเลือกที่จะไปรับจ๊อบเป็นไรเดอร์ คอยส่งอาหารให้กับผู้คนในตอนกลางวัน
เขาสะพายกล่องใส่อาหารไว้ข้างหลัง ขึ้นทรงตัวอยู่บนจักรยานล้อเดียว ใช้ริมฝีปากในการกดโทรศัพท์ รับออเดอร์ต่างๆ ตระเวนส่งอาหารไปทั่วเมือง โดยหลี่บอกว่าเขาได้พบกับเจ้าของร้าน พนักงานและลูกค้าใจดีมากมาย แถมบางครั้งเขายังได้ทิปอีกด้วย
รายงานระบุว่า เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง มักจะเอาอาหารและน้ำมาให้เขาอยู่เสมอ ด้านเพื่อนๆ ไรเดอร์ก็ช่วยบอกเคล็ดลับต่างๆ ให้กับเขา
เดือนแรกหลี่ไปส่งอาหารได้เกือบ 200 ออเดอร์ และได้รับค่าตอบแทน 1,300 หยวน (ประมาณ 6,500 บาท) ทว่าเขากลับเลือกที่จะนำเงินที่ได้ไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศล
“ผมได้รับความช่วยเหลือมากมาย ตอนนี้ผมอยากส่งต่อความเมตตาเหล่านั้นไปให้คนอื่นด้วย” หลี่กล่าว พร้อมเสริมว่า เขาชอบทำงานการกุศล ซึ่งเขาเคยไปบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ด้อยโอกาสมาแล้ว
“ผมอยากให้คนจำนวนมาก เห็นว่าคนที่ไม่มีแขนก็ยังสามารถทำงานหนักเพื่อดำรงชีวิตได้” หลี่กล่าว
ทั้งนี้ แม้จะส่งอาหารได้มากขึ้นและได้รายได้มาไม่น้อย แต่รายได้ส่วนใหญ่ของหลี่ ก็ยังมาจากการขายงานเขียนอักษรจีนตามแหล่งท่องเที่ยวอยู่ดี
ภายหลัง เรื่องราวของหลี่ได้รับความสนใจและเป็นที่พูดถึงในวงกว้าง โดยชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็น เช่น “เขาเป็นคนที่ปรับตัวได้ดี เป็นลูกผู้ชาย ทั้งยังแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปที่มีแขนขาครบสมบูรณ์เสียอีก” และ “ฉันแชร์เรื่องของเขาให้เพื่อนๆ ฟัง พวกเรามักจะรู้สึกเคว้งขว้าง ไร้อนาคต แต่เพราะมีหลี่เป็นตัวอย่าง เลยทำให้เราอยากไล่ตามความฝันต่อไป”
